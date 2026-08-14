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Al Nassr vs Al Hilal - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
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Un experto en arbitraje zanja la polémica sobre el segundo penalti del Al-Hilal ante el Al-Faisaly

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
1ª División
Arabia Saudita

¿Qué pasó?

El enfrentamiento entre Al-Hilal y Al-Faisaly, disputado la tarde de este viernes en el marco de la primera jornada de la Roshn Saudi League, vivió una jugada arbitral que generó polémica, después de que el árbitro del encuentro señalara un penalti a favor del "Líder" durante el transcurso del partido.

La decisión del árbitro llegó tras la caída del profesional neerlandés Crysencio Summerville dentro del área de Al-Faisaly, después de sufrir una obstrucción por parte de un defensor del equipo rival, lo que llevó al colegiado a señalar directamente el punto de penalti.

El portugués Rúben Neves se encargó de ejecutar el penalti y logró convertirlo con gran maestría, colocando el balón dentro de la portería de Al-Faisaly, para darle a Al-Hilal un gol importante en el partido.

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La decisión de conceder el penalti levantó algunos interrogantes, especialmente ante las dudas sobre la validez de la falta señalada, por lo que las miradas se dirigieron hacia los expertos en arbitraje para zanjar la polémica en torno a la decisión que tomó el árbitro del encuentro.

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Por su parte, Saad Al-Kathiri, experto en arbitraje y analista del canal Al Jazeera saudí, zanjó la polémica sobre la jugada, confirmando que la decisión del árbitro de conceder el penalti fue correcta y que no había motivo para revocarla.

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Al-Kathiri señaló: "Conceder un penalti al delantero de Al-Hilal en el minuto 27 es una decisión correcta del árbitro tras una obstrucción clara del defensor de Al-Faisaly dentro del área", confirmando así la validez de la decisión arbitral en la jugada que suscitó el debate durante el partido.

Cabe recordar que el primer gol de Al-Hilal también llegó de un penalti que ejecutó con gran maestría el francés Karim Benzema.

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