Un experto en arbitraje zanja la polémica sobre el gol controvertido del Al Ahly

El enfrentamiento entre el Al-Ahli y el Al-Anwar, dentro de las competiciones de la Copa del Custodio de las Dos Sagradas Mezquitas, fue testigo de una jugada arbitral que generó polémica tras la validación de un gol a favor del "Raqi", en una acción precedida por un toque de mano dentro de la construcción del ataque.

El gol del Al-Ahli llegó a través del armenio Edward Sarkisian, después de que lanzara un potente disparo que se alojó en las redes del Al-Anwar, otorgando a su equipo la ventaja durante el partido y encaminándolo hacia la clasificación a la siguiente ronda.

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Pero el gol no estuvo exento de polémica, después de que la repetición mostrara la existencia de un toque de mano sobre el brasileño Roger Ibáñez, jugador del Al-Ahli, antes del inicio del ataque que terminó con el gol de Sarkisian.

Por su parte, el experto arbitral Fahad Al-Mirdasi zanjó su postura sobre la jugada durante su intervención en el programa "Nadeena", afirmando que la decisión de validar el gol no fue correcta debido a la existencia de una infracción al inicio del proceso de construcción del ataque.

Al-Mirdasi dijo: "El gol del Al-Ahli no es válido, porque hay un toque de mano de Ibáñez, jugador del Al-Ahli, al inicio de la construcción del ataque", señalando que la infracción precedió directamente al gol y debía haberse sancionado, anulando el gol.

De este modo, el gol que marcó Sarkisian generó una polémica arbitral pese a la belleza del disparo, después de que Al-Mirdasi considerara que el toque de mano sobre Ibáñez afectó a la validez del ataque, quedando la jugada como una de las situaciones arbitrales más destacadas del enfrentamiento entre el Al-Ahli y el Al-Anwar.