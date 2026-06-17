Un experto en arbitraje sobre la jugada de Mandí: «La intención no es un factor decisivo... y Messi ha tenido suerte»

La polémica por una jugada de Lionel Messi en el Argentina-Argelia del Mundial 2026 (Estados Unidos, Canadá y México) sigue generando reacciones.

Messi acaparó los titulares tras marcar un «hat-trick» que dio a Argentina un 3-0 y lo igualó con Miroslav Klose como máximo goleador del torneo (16 goles).

Sin embargo, la polémica llegó con una entrada fuerte sobre la pierna del defensa argelino Aïssa Mandi, cuando el marcador era 1-0.

El árbitro Simon Marciniak pitó falta pero no mostró tarjeta al capitán argentino.

El VAR, Tomasz Kwiatkowski, revisó la acción pero decidió no intervenir, pues no vio un «error claro y evidente».

El exárbitro inglés Andy Davies declaró a ESPN: «La entrada de Messi fue innecesaria y tuvo mucha suerte de no ser expulsado directamente».

Y añadió: «Cuando se produce una entrada por detrás con contacto de los tacos en la pantorrilla y con cierta intensidad, la sanción adecuada en estos casos es la tarjeta roja directa».

El experto recordó que la intención no es relevante: lo decisivo es la gravedad del contacto.

Con el 1-0 a favor de Argentina, la roja habría cambiado el partido.

Finalmente, añadió que la posible expulsión podría haber afectado el resto del camino de Argentina en la fase de grupos, pues probablemente Messi habría sido suspendido al menos un partido y se habría perdido uno de los siguientes encuentros del Mundial.