Goal.com
En directo
Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi FinalGetty Images Sport
GOAL

Traducido por

Un experto en arbitraje revela una sorpresa sobre el penalti anulado al Al-Ahli ante el Al-Fayha

Al-Fayha vs Al Ahli
Al-Fayha
Al Ahli
1ª División
Arabia Saudita

Gran polémica arbitral

El partido de este miércoles entre el Al-Ahli de Yeda y el Al-Fayha, correspondiente a la jornada 28 de la Liga Roshen de Profesionales, vivió una de las jugadas arbitrales más polémicas.

El Al-Ahli es tercero, con los mismos puntos que el segundo, Al-Hilal, y a cinco del líder, Al-Nassr.

En el minuto 26, el árbitro señaló penalti por mano de Fashion Sakala, delantero del Al-Fayha, pero luego anuló la decisión tras revisar el vídeo.

Lee también: Gómez coquetea con Jesús, deja atónito a Inzaghi y lanza un mensaje velado a Renard.

El experto arbitral egipcio Mohamed Kamal «Risha» declaró a Al-Riyadiah: «El Al-Ahli merecía el penalti, y la decisión del árbitro de no pitarlo no fue correcta».

1ª División
Al Hazem crest
Al Hazem
ALH
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF
1ª División
Al Ahli crest
Al Ahli
AHL
Al Fath crest
Al Fath
ALF

Y añadió: «El balón golpeó claramente en la mano de Sakala; la posición del jugador no era natural, y el árbitro se precipitó al cambiar de decisión».

Finalmente, el Al Ahly marcó el gol de la ventaja por medio de su delantero inglés Ivan Toney en el minuto 36 de la primera parte.


Anuncios