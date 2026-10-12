El excolegiado internacional Saad Al Kathiri, analista arbitral del diario saudí "Al Jazirah", abordó el expediente de las decisiones arbitrales polémicas en el duelo entre el Al Ahli saudí y el Al Wasl emiratí, después de afirmar que uno de los jugadores del equipo emiratí merecía la expulsión durante el partido, por su actitud con Saleh Abu Al Shamat, extremo del "Raqi".

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Al Kathiri explicó que el incidente ocurrió en el minuto 40, cuando el jugador del Al Wasl, Sufian, se llevó la mano a la boca mientras hablaba con Abu Al Shamat, en un gesto acompañado de insultos al jugador del Al Ahli, según la valoración del experto arbitral, quien consideró que lo sucedido se enmarca en la conducta indecorosa y exige mostrar la tarjeta roja.

El analista arbitral opina que el árbitro catarí Abdulrahman Jassim estaba obligado a tomar una decisión más contundente en este caso, especialmente porque el incidente no se limitó a una simple conversación entre jugadores, sino que estuvo vinculado a un comportamiento que Al Kathiri consideró contrario a las normas de disciplina dentro del campo.

Al Kathiri afirmó que el jugador del Al Wasl merecía la expulsión, señalando que llevarse la mano a la boca e insultar a Abu Al Shamat representan una conducta indecorosa, y que el árbitro debía haber tratado el incidente conforme a lo que exigen los reglamentos, en lugar de permitir que el jugador continuara sobre el terreno de juego.

En contrapartida, el experto arbitral elogió el papel del árbitro asistente de video, asegurando que el VAR cumplió con su deber cuando llamó al árbitro para revisar la acción en la pantalla, pero Abdulrahman Jassim no tomó la decisión correcta tras revisar la jugada, según su opinión.

Al Kathiri cerró su valoración subrayando que no mostrar la tarjeta roja fue una decisión influyente en el partido, al considerar que el incidente exigía una intervención arbitral contundente. Estas declaraciones reavivan la polémica en torno a los sucesos del duelo entre el Al Ahli y el Al Wasl, que vivió momentos de tensión y encaradas entre los jugadores, en medio de las peticiones de aplicar los reglamentos con claridad ante este tipo de actitudes.