Un experto en arbitraje lo zanja: ¿mereció Pereira la expulsión ante Al Khaleej?

El enfrentamiento entre Al-Ittihad y Al-Khaleej, la noche del sábado, en el marco de la primera jornada de la Liga Roshn de Profesionales, vivió una polémica situación arbitral después de que el árbitro mostrara la tarjeta roja al jugador del "Decano", Pereira, durante los acontecimientos de la segunda parte.

Al-Ittihad se conformó con el empate ante Al-Khaleej por 1-1 en el inicio de su andadura en la Liga Roshn, en un partido que vivió una gran igualdad entre ambos equipos, antes de que el "Decano" se viera obligado a completar el encuentro con diez jugadores tras la expulsión de Pereira.

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La expulsión de Pereira llegó en el minuto 57 del partido, después de que el árbitro asistente de vídeo interviniera para revisar la jugada, antes de que el árbitro confirmara su decisión de mostrar la tarjeta roja al jugador de Al-Ittihad.

La jugada generó un debate entre los seguidores, especialmente por la importancia de la decisión y su influencia directa en el desarrollo del partido, ante la obligación de Al-Ittihad de completar más de media hora del encuentro en inferioridad numérica.

Por su parte, el experto arbitral Saad Al-Kathiri zanjó la polémica sobre la validez de la decisión de expulsar al jugador de Al-Ittihad, asegurando que la intervención de la tecnología de vídeo fue acertada, y que la tarjeta roja llegó como resultado de una falta que merece la máxima sanción.

Al-Kathiri explicó que Pereira cometió una falta empleando fuerza excesiva contra el jugador de Al-Khaleej, considerando que la entrada se enmarca dentro del apartado de "juego violento", lo que hace que la decisión de expulsarlo sea correcta desde el punto de vista arbitral.

La decisión arbitral añadió un nuevo problema a Al-Ittihad durante el partido, después de que el equipo se viera obligado a jugar con 10 jugadores, para conformarse finalmente con el empate 1-1 y perder dos puntos en el arranque de su andadura en la Liga Roshn.