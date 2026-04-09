Un experto en arbitraje exclama: «Lo que ocurrió con el Barcelona ante el Atlético es un escándalo»

Un experto en arbitraje analiza una jugada polémica del partido de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, disputado anoche entre Barcelona y Atlético de Madrid, que ganaron los rojiblancos 2-0.

El encuentro, dirigido por Estefán Kovač, tuvo varias jugadas polémicas, como la expulsión de Pau Kubarsi del Barça en el 44 y las peticiones de penalti de ambos equipos.

Como señala Mundo Deportivo, el técnico Hansi Flick, los jugadores y la afición del Barcelona se fijan en dos acciones que podrían haber cambiado el partido: La posible segunda amarilla a Koke y un posible penalti a Marc Bopel por mano en el 55, tras una jugada extraña, son los dos incidentes que ensombrecen el encuentro».

El portero del Atlético, Juan Musso, pasó el balón desde la línea de gol al defensa Marc Poblet, quien lo detuvo con la mano antes de volver a jugarlo, sorprendiendo a los espectadores.

Iturralde González, experto arbitral de «AS» y «Cadena SER», analizó la acción y exclamó: «No se puede hacer eso con la mano en un saque de puerta. El balón está parado, es penalti claro, y luego critican a los árbitros españoles... Esto es un escándalo, olvidémonos del tiro del sábado; es solo una cuestión de interpretación del árbitro».

Iturralde siguió criticando la decisión de Kovač: «Es un error técnico garrafal, uno de los mayores que he visto. El árbitro, que irá al Mundial, debe controlar sus pulsaciones; si no puede, que se quede en partidos juveniles».

Por último, subrayó que la responsabilidad de la decisión recae en el árbitro principal, no en Christian Dingert, el asistente de vídeo: «Basta de explicaciones. No conoce la regla y Bobill tocó el balón distraído. Jugada clara, sin nadie delante: tiro libre de Musso, Bobill la toca con la mano. Penalti».

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