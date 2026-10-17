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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Un experto en arbitraje estalla de ira tras la anulación del gol del Betis: ¡Esto no es fútbol!

Real Betis vs Barcelona
Real Betis
Barcelona
Primera División
España

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Pedro Martín, analista arbitral del programa "Tiempo de Juego" de la cadena COPE, cargó duramente contra la decisión de anular el gol de Giovani Lo Celso, jugador del Real Betis, ante el Barcelona, al considerar que señalar la mano de Cucho Hernández, pese a haberse producido unos 15 segundos antes del disparo del gol, refleja un fallo en la aplicación del reglamento arbitral.

El enfrentamiento entre el Real Betis y el Barcelona vivió una gran polémica después de que el árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea anulara un gol marcado por Lo Celso en la primera parte, tras ser llamado desde la sala del videoarbitraje "VAR" para revisar la posible existencia de una mano de Cucho Hernández durante la construcción de la jugada, dejando al conjunto andaluz sin un gol que le habría dado el empate en un momento importante del partido.

Martín señaló que el problema reside en que el árbitro consideró la mano como parte de la misma jugada que acabó con el gol, pese al intervalo de tiempo entre ambas acciones, y expresó su malestar por la forma en la que se aplican las normas en casos como este.

El analista arbitral añadió: "El problema es que el árbitro considera que la mano es intencionada y que ocurrió dentro de la misma acción que terminó en gol. Lo que está pasando con las manos se ha convertido en una broma, y el otro día le tocó al Betis".

Martín continuó con sus críticas al reglamento, al asegurar que la repetición de este tipo de decisiones genera dudas sobre la coherencia en su aplicación, y dijo: "El problema de todo esto es que hay que renunciar al reglamento, y ya está. El otro día, la gente no protestó por la mano que se señaló contra el Oporto. No podemos aceptar que estas manos se señalen de esta manera, sea la decisión a nuestro favor o en nuestra contra, porque esto no es fútbol".

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El analista insistió en que el balón estaba bajo el control de Cucho Hernández, pero se opuso a que se señalara una mano que precedió por mucho tiempo al gol de Lo Celso, y agregó: "Es mano y el balón está bajo el control de Cucho Hernández, pero no puedes señalar una mano 15 segundos antes del gol".

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