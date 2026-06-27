Un experto en arbitraje afirma que anular el gol de Irán ante Egipto fue correcto, en respuesta a las declaraciones de Ibrahimović

El experto en arbitraje Andy Davies confirmó que fue correcta la anulación del gol de Irán en los últimos minutos del partido contra Egipto en el Mundial 2026, decisión tomada por el árbitro polaco Szymon Marciniak por fuera de juego.

El tanto, anulado en los últimos minutos del partido de la tercera jornada del Mundial 2026, generó polémica porque un defensa egipcio estaba más cerca de la línea de gol que el delantero iraní, lo que, según muchos, lo hacía válido.

Zlatan Ibrahimović, leyenda sueca, criticó la decisión en Fox Sports y la tildó de injusta para Irán.

«He revisado la jugada una y otra vez y no entiendo cómo se marcó fuera de juego. Para anular un gol que puede cambiar el destino de un país hay que estar 100 % seguro, no especular desde una pantalla», afirmó airado.

Khalilzadeh marcó en un momento clave de la segunda parte, lo que habría dado a Irán una victoria que le clasificaba segundo del Grupo 7; tras la anulación, el partido terminó 1-1, Egipto quedó segundo y los iraníes esperan ser uno de los mejores terceros.

El exárbitro internacional inglés Andy Davies, uno de los antiguos árbitros de élite de Inglaterra, confirmó que la decisión del vídeoarbitraje (VAR) fue correcta según las reglas del juego.

Davies, en declaraciones a ESPN, afirmó que la revisión fue «directa y clara»: las líneas de fuera de juego mostraban que el pie del defensa iraní Shujaa Khalilzadeh estaba más adelantado que el penúltimo defensa en el momento del pase, lo que llevó a la anulación del gol.

Muchos se fijaron en que un defensa egipcio estaba más cerca de la línea de meta que el iraní, pero la norma exige que haya dos defensas entre el delantero y la meta en el momento del pase.

Añadió que, aunque lo habitual es que esos dos defensas sean el portero y un zaguero, si el portero se adelanta mucho, uno de los defensas pasa a ser el último hombre y debe haber un segundo defensa detrás para evitar el fuera de juego.

En este caso, el portero egipcio había salido de su área, por lo que el defensa que se ve arriba era el último hombre.

Por tanto, solo había un defensa entre Khalilzadeh y la portería, lo que confirma el fuera de juego, aunque otro defensa estuviera más cerca del arco.