¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
Traducido por

Un experto arbitral zanja la polémica sobre el penalti del Al Fateh ante el Al Hilal

Al Hilal vs Al Fath
Al Hilal
Al Fath
1ª División
Arabia Saudita

¿Qué pasó?

Una jugada arbitral generó una amplia polémica durante el duelo entre Al-Hilal y Al-Fateh, después de que el árbitro se retractara de conceder un penalti a favor del equipo local en el minuto 45, tras acudir a la pantalla del videoarbitraje VAR, en medio de las protestas de la afición y del cuerpo técnico del Al-Fateh por la decisión.

Lee también: Exclusiva para Kooora: ¿por qué se retrasó la destitución del entrenador del Al-Ahli saudí?

La jugada se produjo después de que los jugadores del Al-Fateh reclamaran un penalti alegando que había habido un toque de mano dentro del área, antes de que interviniera el árbitro del VAR y llamara al colegiado del partido a revisar la acción, para que este último decidiera anular su decisión inicial y no conceder el penalti.

Por su parte, Mohamed Kamal Richa, analista arbitral de "Al-Riyadiya", explicó que la decisión del árbitro de retractarse de conceder el penalti fue correcta, después de que la revisión de la jugada revelara la identidad del jugador contra cuyo brazo chocó el balón.

Próximos partidos
HIL

HIL

AFC Liga de Campeones

03 nov 2026

ALA

ALA

ALF

ALF

1ª División

06 nov 2026

ALR

ALR

Richa dijo: "En el minuto 45, decisión correcta del árbitro al retractarse de conceder un penalti al Al-Fateh tras volver a verla en la pantalla de la tecnología VAR. Hubo un toque de mano, y al árbitro le quedó claro tras la revisión que el balón chocó contra el brazo derecho de Morad Batna, jugador del Al-Fateh, y no contra la mano de Kalidou Koulibaly, defensa del Al-Hilal".

De este modo, el experto arbitral zanjó la polémica en torno a la acción, confirmando que el balón tocó el brazo de Morad Batna, y no la mano del defensa del Al-Hilal, Kalidou Koulibaly, lo que explica la retractación del árbitro de su decisión inicial pese a las protestas que acompañaron a la jugada.

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google