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TOPSHOT-FBL-ESP-LIGA-RACING SANTANDER-REAL MADRIDAFP
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Un experto arbitral revela lo que hay detrás de los penaltis de Mbappé y Diomande

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
K. Mbappe
Y. Diomande
España
Francia
Côte d’Ivoire

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El minuto diez del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Racing de Santander fue testigo de una amplia polémica arbitral, después de que el árbitro Munuera Montero señalara un penalti a favor de Kylian Mbappé, tras un contacto con el defensa del equipo local Prats dentro del área.

El delantero francés se lanzó hacia la portería, antes de que el brazo de Prats rozara su pecho, cayendo al suelo y señalando el árbitro el penalti, en medio del asombro de la afición del Racing y las protestas de sus jugadores.

Sin embargo, Iturralde González, el exárbitro español, rechazó la decisión de forma rotunda, al considerar que el contacto fue leve y no justificaba la señalización de una falta, y dijo: "Nada, no es penalti".

La polémica aumentó por la falta de intervención de la tecnología del videoarbitraje "VAR" para anular la decisión, lo que llevó a Iturralde a compararlo con una acción que vivió el partido del Getafe cerca de una hora antes, en la que intervino la tecnología en una jugada que consideró similar en cuanto a la naturaleza del contacto.

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Iturralde dijo que la coherencia de las decisiones arbitrales exigía la intervención de la tecnología del vídeo en ambos casos, y añadió: "Si el vídeo intervino en el error del Getafe, debe intervenir también aquí", señalando que la valoración de la intensidad del contacto debe someterse a los mismos criterios, tanto en esta acción como en cualquier otra.

Las observaciones arbitrales no se detuvieron en el penalti de Mbappé, ya que los minutos anteriores presenciaron la reclamación de Diomande de un penalti, después de que Mantilla le pisara la punta del pie dentro del área, pero Munuera Montero decidió que el juego continuara.

En esta acción, Iturralde coincidió con la decisión del árbitro, explicando que el contacto fue simple y no merecía la señalización de un penalti, a pesar de que Diomande sufrió una cojera durante unos minutos, antes de recuperarse y continuar el partido con normalidad.

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