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Un experto arbitral dio su opinión sobre el primer gol del Barcelona en el partido ante el Villarreal, disputado este domingo por la noche y correspondiente a LaLiga.

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El Barcelona logró una emocionante victoria por 3-2 ante el Villarreal en el partido que ambos disputaron este domingo por la noche en el Camp Nou, correspondiente a la decimotercera jornada de LaLiga.

Tajon Buchanan adelantó al Villarreal en el minuto 5 con un potente disparo que se coló en la portería de Joan García, y Tani Oluwaseyi firmó el segundo con un auténtico misil en el minuto 7.

Gerard Martín recortó distancias con el primer gol del Barcelona en el minuto 57: el Barça dispuso de un córner que se sacó rápido, seguido de un gran centro que Gerard remató a la red con un potente cabezazo.

Los jugadores del Villarreal protestaron al árbitro, Alejandro Hernández Hernández, asegurando que el córner previo al primer gol del Barcelona no era correcto.

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Los futbolistas insistieron en que el disparo de Cancelo fue al poste y después salió del campo, por lo que no era córner, y en que el VAR debería haber intervenido.

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Iturralde González, experto arbitral del diario "AS" y de la Cadena SER, afirmó que el Barcelona sacó rápido el córner para evitar que el VAR revisara la jugada.

Y comentó: "Actualmente se permite sacar rápido los córners. Pero no debería ser así. Y esto no va a cambiar. No debería ser posible vulnerar la norma de esta manera".

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Una victoria emocionante

En uno de los partidos más emocionantes de la temporada, el Barcelona transformó un 0-2 en contra ante el Villarreal en un dramático 3-2, tras reaccionar en la segunda parte con tres goles consecutivos y convertir la noche del conjunto catalán de una pesadilla temprana en una emocionante remontada en el Spotify Camp Nou, en la decimotercera jornada de LaLiga.

El Barcelona afrontó el partido con la ambición de sumar una nueva victoria que reforzara su posición en la lucha por el título, pero recibió un mazazo temprano cuando el Villarreal marcó dos goles en los primeros siete minutos, aprovechando los errores defensivos del equipo local, antes de que Flick iniciara el camino de la remontada, que se completó con tres goles en la segunda parte.

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Las estadísticas del encuentro reflejaron una superioridad aplastante del Barcelona, que tuvo el 71 % de posesión frente al 29 % del Villarreal y remató 29 veces a portería, por solo cuatro disparos del conjunto visitante.

Los goles esperados del Barcelona alcanzaron los 3,22, frente a solo 0,16 del Villarreal, y el conjunto local generó ocho ocasiones claras, por una del rival.

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El Barcelona registró nueve tiros entre los tres palos, por dos del Villarreal, y sumó 48 toques dentro del área rival, por solo dos del equipo visitante.

El Barcelona lanzó diez córners y dio 21 pases clave, mientras que el Villarreal no dispuso de ningún saque de esquina en todo el partido, según la última actualización de las estadísticas.

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El encuentro contó además con la presencia de 59.034 aficionados en las gradas del Spotify Camp Nou, que fueron testigos de uno de los tramos más emocionantes del partido, después de que su equipo lograra convertir un 0-2 en un 3-2.

Así, el Barcelona ofreció una exhibición ofensiva extraordinaria en la segunda parte, tras negarse a rendirse ante el golpe inicial, y logró darle la vuelta al marcador ante el Villarreal, aprovechando el gran nivel de Pedri, Fermín y Yamal, para firmar una victoria dramática que vuelve a situar en tres puntos la distancia con su perseguidor en la pelea por el liderato, el Real Madrid, en LaLiga.