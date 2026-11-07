Un momento muy llamativo se vivió el viernes en el derbi de Cracovia entre el Wisla Cracovia y el Cracovia Cracovia (2-1). Mateusz Klich, que destacó en la Eredivisie, perdió por completo los papeles en los minutos finales al dar una patada por detrás a un rival y fue expulsado con roja directa. Desde entonces, Klich ha pedido disculpas.

Klich, de 36 años, regresaba a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción, precisamente para el siempre acalorado derbi contra el Wisla. El Cracovia perdía 2-1 bien entrado el tiempo añadido cuando el centrocampista perdió por completo el control y derribó de una patada por detrás a Jérémy Guillemenot, su rival directo.

Klich aseguró que había jugado el balón, pero el prestigioso árbitro Szymon Marciniak, como era de esperar, no aceptó su explicación. La falta del exjugador de FC Twente, PEC Zwolle y FC Utrecht provocó, además, una trifulca considerable.

«Como jugador experimentado, no debería haberme comportado así», declaró Klich tras el partido. «Hice todo lo posible para evitar que el Wisla marcara un tercer gol. Todo el mundo vio que fue una estupidez. Me dejé llevar por las emociones».

El sábado, Klich volvió a pedir disculpas en Kanal Sportowy: «Antes que nada, quiero pedirle perdón a Jérémy. Le he enviado un mensaje por Instagram. Esta mañana me he despertado con resaca».

«Fue una falta estúpida e innecesaria. Está claro que perdí el control y no debería haberme comportado así. Es difícil añadir algo más. Solo puedo pedirle perdón a Jérémy. Espero que lea esto», afirmó Klich.

La inminente sanción de Klich supone un duro golpe para el Cracovia, que, tras catorce jornadas, está dos puntos por encima de los puestos de descenso. El centrocampista, internacional en 41 ocasiones, es un fijo en el equipo desde que llegó libre a mediados de 2025. Fue en el Cracovia donde despuntó de joven y se ganó un traspaso al VfL Wolfsburg, antes de recalar en Países Bajos.