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La última rueda de prensa de Vinicius Júnior no fue una más: en cuestión de horas se convirtió en motivo de una amplia polémica en España, después de que el astro brasileño intentara explicar los motivos de su bajón de rendimiento y se encontrara con una dura respuesta de una de las voces futbolísticas más destacadas del país.

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El exjugador del Real Madrid Castilla Álvaro Benito no dudó, en el programa «El Larguero» de la Cadena SER, en poner en duda la versión del jugador del Real Madrid, a la que calificó de «excusa que no se puede creer», en unas declaraciones que han encendido el debate sobre el futuro del futbolista y su papel en el conjunto blanco.

Vinicius había reconocido que no preparó la presente temporada como debía, algo que atribuyó al fuerte impacto psicológico de la temprana eliminación de Brasil en el Mundial, lo que, según sus palabras, le llevó a aprovechar sus vacaciones para descansar, disfrutar y pasar más tiempo con su familia, en detrimento de los entrenamientos.

«No me preparé mejor después del Mundial, porque el impacto de este torneo es enorme para todos los brasileños. No esperábamos caer tan pronto, así que aproveché las vacaciones para disfrutar, descansar y relajarme, y acabé entrenando menos que en los últimos años», afirmó el astro brasileño.

Sin embargo, esa justificación no convenció a Benito, que considera que la crisis de Vinicius es más profunda que un simple periodo de preparación corto y que se extiende a dos temporadas completas, desde que perdió brillo tras quedarse sin el Balón de Oro, que estuvo muy cerca de ganar.

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«Me suena un poco a excusa y no me la creo. Hoy es 17 de noviembre, tiene 26 años y hablamos de futbolistas profesionales. Es comprensible que se relaje un poco en verano después de una temporada agotadora y de la decepción del Mundial, pero tiene unas condiciones físicas asombrosas y en solo tres semanas se pone como un cohete», señaló Benito.

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«Si exprime su talento al máximo, será una estrella rutilante. Lo ha demostrado físicamente, tiene un talento excepcional. Así que, para mí, se trata más de su mentalidad que de cualquier otra cosa. Es lo que he entendido por lo que he escuchado, y me ha sorprendido un poco», añadió el exjugador del Real Madrid.

Benito no fue el único en mantener esta postura. El analista Rafa Alcorta lo respaldó y aseguró que el problema no es en absoluto físico, sino fundamentalmente mental, y señaló que Vinicius no ha estado en su mejor momento físico en las dos últimas temporadas.

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«Estoy de acuerdo con Álvaro, no tiene que ver con el Mundial, sino que viene de las dos últimas temporadas. Es un jugador extraordinario con unas condiciones físicas asombrosas, pero no hace lo que tiene que hacer. No creo que sea un problema físico, y él mismo lo sabe», aseguró Alcorta.

Alcorta explicó que Vinicius debe aceptar su nueva realidad en el Real Madrid, esforzarse más sin balón y ayudar al equipo en defensa, ya sea apoyando a su lateral o a cualquier otro compañero.

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«Ahí está el problema, porque todavía no ha aceptado esta situación ni la ha asimilado. La rechaza porque cree que se convertirá en un jugador diferente, y ahora mismo no lo es», prosiguió.

Esta polémica llega en un momento delicado para el astro brasileño, que ha perdido gran parte del brillo que lo distinguía y lo convirtió en uno de los mejores jugadores del mundo, después de que decayeran su regate, su velocidad y su instinto goleador, que fueron clave en la conquista de las dos últimas Champions League por parte del Real Madrid.

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Además, la presión sobre él ha aumentado esta temporada después de perderse varios partidos por expulsión, en un contexto en el que han irrumpido nuevos nombres como Yan Diomande, lo que amenaza su puesto en el once titular y lo sitúa ante una auténtica prueba para recuperar la confianza de la afición y del cuerpo técnico antes de que el bajón temporal se convierta en una crisis permanente.