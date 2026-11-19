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El exdefensa del Manchester United Ashley Young cree que el club debe pasar página con su capitán, Bruno Fernandes. Ha pedido al Manchester United que sustituya al centrocampista portugués por Morgan Gibbs-White, del Nottingham Forest, ante el inicio de una nueva etapa con Mauricio Pochettino.

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Hora de un cambio en Old Trafford

Young, exextremo del United, ha sorprendido al pedir a su antiguo club que se desprenda de Fernandes. El centrocampista de 32 años ha sido, de forma constante, el jugador más destacado en Old Trafford desde su llegada procedente del Sporting en enero de 2020. Sin embargo, cada vez hay más dudas sobre su futuro a largo plazo ante el inicio de una nueva etapa.

Con la llegada de Pochettino esta semana, la plantilla afronta un importante periodo de cambios tácticos y de transición. Según las informaciones, Fernandes está entrando en los últimos meses de su contrato actual. El mediapunta portugués ya ha rechazado dos ofertas para prolongar su estancia , lo que pone seriamente en duda su futuro.

Young apuesta por Gibbs-White como sustituto ideal

Young está convencido de que el sucesor ideal ya juega en la Premier League. Cree que Gibbs-White, mediapunta del Forest, está perfectamente preparado para dar un gran salto en su carrera. El exinternacional inglés expresó con franqueza su opinión en Overlap Daily. Elogió lo que Fernandes ha aportado al club, pero insistió en que el Manchester United necesita urgentemente un nuevo jugador alrededor del cual construir su equipo.

«Ha sido increíble para el club, el jugador más destacado», explicó Young al hablar del actual capitán. «Pero han pasado muchas cosas. Por lo que hemos oído, ha rechazado otro contrato».

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«Quieres construir un equipo alrededor de un jugador. El año que viene cumplirá 33. La edad es solo un número, pero ya no está en su mejor momento. No diría que esté acabado, pero se está haciendo mayor».

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Construir un equipo para el futuro

Gibbs-White cumplirá 27 años en enero y recientemente se ganó un puesto en la selección absoluta de Inglaterra. Sus buenas actuaciones constantes lo han consolidado como una figura fundamental para el Forest. Young cree que las exigencias físicas del fútbol de élite empiezan a pasar factura al actual capitán del United.

«Yo ficharía a Morgan Gibbs-White», señaló Young. «Es un nombre que pongo sobre la mesa. Pero, si piensas en un mediapunta, quieres construir un equipo alrededor de un jugador.

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«Es joven, tiene hambre y acaba de entrar en la selección de Inglaterra. Creo que tiene capacidad para jugar, con todos los respetos al Nottingham Forest, en un club más grande. Y creo que es alguien que el Manchester United necesita, en sus mejores años. Creo que ha demostrado más que suficiente en el Nottingham Forest para poder decir que puede jugar en un club más grande como el Manchester United y asumir esa responsabilidad».

Pochettino afronta decisiones clave en el mercado

El United conserva una opción contractual para ampliar un mes más el contrato actual de Fernandes. Ejercerla impediría que su experimentado capitán se marchara gratis en verano. La activación de esa cláusula también podría permitir la venta del veterano centrocampista en 2027 para obtener fondos importantes destinados a fichajes. La llegada de Pochettino aumenta la presión sobre la directiva para resolver cuanto antes este tenso desacuerdo contractual. Mientras tanto, Gibbs-White seguirá sin duda en el punto de mira de los grandes clubes europeos si mantiene su buen rendimiento en la competición nacional.