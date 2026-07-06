Ricardo Quaresma criticó a Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, tras la eliminación en octavos del Mundial 2026 ante España.

España venció 1-0 con un gol de Mikel Merino en el descuento.

En el programa «Live Mood», el exinternacional luso afirmó que la selección se despidió del Mundial sin brillar y añadió que el entrenador nunca le había impresionado.

Y añadió: «Para mí, las cosas fueron mal de principio a fin. Todo salió mal. No hubo ni un solo partido en el que pudiéramos decir que jugamos bien o que atacamos mucho y tuvimos mala suerte».

Y subrayó: «Incluso hoy les habéis regalado el partido a España de principio a fin. España dominó, impuso su ritmo y nosotros no mostramos ganas ni diversión».

El exjugador de Oporto, Chelsea y Barcelona añadió: «Además, ¿qué son esos cambios que no entiendo? Estoy harto de decirlo, pero Martínez nunca me ha impresionado. Os guste o no, no me importa si estáis descontentos o no, pero necesitamos más diversión en este torneo».

Desde que llegó Martínez no he visto a la selección brillar. Ha probado cincuenta estrategias y ninguna funciona. La prueba es que nos vamos con el equipo que todos llaman el mejor de la historia… ¿El mejor de la historia en qué? ¿Qué han ganado? Volveremos a casa decepcionados y con el corazón roto. Mejor no sigo, porque diría cosas de las que luego me arrepentiría».

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Quaresma añadió: «Debe llegar un entrenador consciente de esto. No se trata de menospreciar al técnico, pero hace falta personalidad y ética. Me he perjudicado a mí mismo muchas veces porque hice lo que se me pasó por la cabeza y lo que el partido me exigía, y, por supuesto, hubo entrenadores a los que no les gustó eso y me sustituyeron. Y eso es normal, son sus decisiones, ellos son los responsables. Pero yo hice lo que el partido exigía».

Y añadió: «Estos jugadores tienen la moral suficiente para hacer lo que el partido les exige porque nadie les va a pedir cuentas. Nadie dirá nada si fracasan, así que ¿por qué no asumen más responsabilidad? ¿A qué le tienen miedo? La selección nacional debe sentarse, determinar qué está bien y qué está mal, y nombrar a un entrenador que sea consciente de esto».

Con Rubén Díaz presente, añadió: «Renato Vega está jugando de forma fantástica, ¿no? ¿En defensa? Cuando intenta construir el ataque desde atrás, genera un caos tremendo... El gran problema es que, aunque hay un entrenador, tú debes asumir la responsabilidad en el campo y actuar como tal. El entrenador puede preparar toda la semana la banda izquierda, pero el partido te exige ir a la derecha, ¿qué harás? ¿Mirarás al banquillo esperando que te diga «ve a la derecha»? Son jugadores de muy alto nivel, considerados los mejores del mundo».

No puedo mirar al entrenador esperando instrucciones. Hay cosas que no entiendo. Nuestro centro del campo... Son jugadores fantásticos, con gran talento, pero en este torneo han estado muy flojos. Un centro del campo muy flojo, un ataque flojo y una defensa inestable… No puedo culpar solo a Martínez; los jugadores también tienen su parte de responsabilidad y no han dado lo que tenían que dar».

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