El Barcelona decidió actuar contra el Paris Saint-Germain ante la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA), a causa de una pancarta polémica que desplegó la afición del equipo francés antes del inicio del enfrentamiento entre ambos clubes en la Liga de Campeones, después de que el club catalán la considerara un exceso inaceptable que rebasa los límites de la competición deportiva.

Según el diario español "Sport", el Barcelona tiene intención de presentar una queja ante la UEFA tras la finalización del partido, en protesta por una enorme pancarta que la afición del Paris desplegó en una de las gradas del estadio, con la frase "Masacre al estilo parisino", junto a la imagen de una persona que viste la camiseta del Paris Saint-Germain y una máscara aterradora, y que sostiene una motosierra eléctrica mientras destroza el escudo del club catalán.

La pancarta apareció momentos antes del pitido inicial, en un ambiente de aficionados cargado de tensión que incrementó la intensidad del enfrentamiento entre dos de los rivales más destacados del fútbol europeo.

Los seguidores del Paris se inspiraron en el diseño del famoso personaje "Leatherface" de la película de terror "La matanza de Texas", con el uso de una máscara asociada al personaje de Michael Myers de la saga de películas "Halloween", en una escena que combinó los símbolos terroríficos con la provocación directa al Barcelona.

Sin embargo, la directiva del club catalán, según "Sport", no consideró la pancarta simplemente como un medio para provocar al rival o elevar el entusiasmo de la afición, sino que estimó que rebasó los límites aceptables en la expresión de la rivalidad deportiva, lo que la llevó a optar por la vía oficial.

El movimiento del Barcelona llega en un momento en que sus enfrentamientos con el Paris Saint-Germain viven una competencia encendida en el ámbito europeo, en medio de un ambiente de aficionados excepcional que acompaña los duelos entre ambos equipos.

La postura del club catalán consiste en rechazar que el conflicto entre los dos equipos se traslade a escenas que rebasan los límites del apoyo deportivo, centrándose en presentar una queja ante la Unión Europea tras la finalización del duelo.

El informe no incluyó detalles sobre las posibles sanciones ni una reacción oficial del Paris Saint-Germain.