El Barcelona decidió actuar contra el Paris Saint-Germain ante la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol, la UEFA, a causa de una pancarta polémica que desplegó la afición del equipo francés antes del inicio del duelo entre ambos clubes en la Liga de Campeones, después de que el club catalán la considerara una transgresión inaceptable de los límites de la competición deportiva.









Según el diario español «Sport», el Barcelona tiene la intención de presentar una queja ante la UEFA tras el final del partido, en protesta por una enorme pancarta que desplegó la afición parisina en una de las gradas del estadio, con la frase «Masacre al estilo parisino», junto a la imagen de una persona que vestía la camiseta del Paris Saint-Germain y una máscara aterradora, portando una motosierra mientras destrozaba el escudo del club catalán.

La pancarta apareció momentos antes del pitido inicial, en un ambiente de aficionados cargado de tensión que aumentó la intensidad del enfrentamiento entre dos de los rivales más destacados del fútbol europeo.

Los aficionados del Paris Saint-Germain se inspiraron en el conocido personaje de «Leatherface» de la película de terror «La matanza de Texas», con el uso de una máscara vinculada al personaje de Michael Myers de la saga de películas «Halloween», en una escena que combinó los símbolos del terror con una provocación directa al Barcelona.

Sin embargo, la directiva del club catalán, según «Sport», no vio la pancarta como un simple medio para provocar al rival o elevar el entusiasmo de la afición, sino que consideró que había sobrepasado los límites aceptables en la expresión de la rivalidad deportiva, lo que la llevó a optar por la vía oficial.

El movimiento del Barcelona llega en un momento en que sus enfrentamientos con el Paris Saint-Germain viven una competencia enconada en el escenario europeo, en medio de un ambiente de aficionados excepcional que acompaña a los duelos entre ambos equipos.

La postura del club catalán radica en rechazar que la pugna entre ambos equipos se traslade a escenas que superan los límites del aliento deportivo, centrándose en presentar una queja ante la Unión Europea de Fútbol tras la conclusión del partido.

El informe no incluyó detalles sobre las posibles sanciones ni una reacción oficial del Paris Saint-Germain.