En su comentario más contundente desde que estalló el caso, el exárbitro internacional español Eduardo Iturralde González puso los puntos sobre las íes en el caso Negreira, al calificar los últimos movimientos del Real Madrid de "extraños" y asegurar que el comunicado de la Unión Europea de Fútbol no aporta nada nuevo que incrimine al Barcelona.

Las declaraciones determinantes de Iturralde se produjeron durante su aparición en el conocido programa "El Larguero", de la emisora española "Cadena SER", para comentar los últimos acontecimientos relativos al intercambio de comunicados y los nuevos documentos que el Real Madrid presentó a la UEFA contra el club catalán.

El exárbitro restó importancia al comunicado del organismo europeo, considerándolo un mero trámite formal, y declaró Iturralde: "Esto, como confirma el propio comunicado de la UEFA, no es más que un anuncio de que han presentado información adicional en un caso que estudian desde 2023; este comunicado no añade ninguna otra cosa".

Y sobre el fondo del asunto, consistente en la influencia sobre los árbitros, Iturralde fue tajante, apoyándose en las investigaciones judiciales que se mantienen desde hace tres años.

Y aclaró: "Durante tres años, la Guardia Civil no ha demostrado, ni demostrará, la existencia de ninguna influencia sobre ningún árbitro. Dicho de otra manera, si no hay influencia sobre ningún árbitro, no existe corrupción deportiva".









Ataque directo al Real Madrid

El Real Madrid tampoco se libró de las críticas del exárbitro, que vio una contradicción flagrante en las posturas del club blanco.

Iturralde declaró: "Si hay 50.000 páginas que demuestran de forma implícita la existencia de corrupción deportiva, como afirman algunos, lo que debéis hacer es presentarlas ante el tribunal competente, y no ante la UEFA".

Y añadió, atacando la estrategia madridista: "Es extraño que el Real Madrid, en su último comunicado, pida a la Unión Europea que resuelva el caso lo antes posible, mientras que en España tardan mucho tiempo en resolver el asunto porque las prórrogas que solicita el propio Real Madrid no hacen sino alargar la duración del caso Negreira; es extraño que lo prolonguen cuando no hay resultados deportivos".

¿Por qué calla la UEFA?

El programa radiofónico reveló los entresijos de la posición de la Unión Europea de Fútbol, que parece sumamente cauta.

El periodista Albert Lemos señaló que los reglamentos de la UEFA establecen con claridad que puede declararse la inhabilitación de cualquier club implicado en la manipulación o la influencia sobre los resultados de los partidos para participar en las competiciones europeas durante una temporada completa, y que los reglamentos le permiten tomar la decisión sin esperar el fallo de la justicia española.

Pero la UEFA optó por esperar, lo que el periodista Jordi Martí explicó diciendo: "Antes de tomar cualquier medida, quieren asegurarse de que no sean absueltos por los tribunales ordinarios. Imaginen que se suspendiera al Barcelona de la competición durante un año, con las enormes pérdidas económicas que ello conllevaría, y luego los tribunales ordinarios los absolvieran. En ese caso, la reclamación del Barcelona sería tan cuantiosa que le costaría a la UEFA una fortuna inmensa".

Con esto, el presentador del programa Julio Pulido concluyó que el último comunicado de la UEFA no es más que un "acuse de recibo" de los documentos del Real Madrid, y que la Unión Europea no ha abierto hasta ahora ninguna nueva investigación independiente, prefiriendo esperar la última palabra de la justicia española.







