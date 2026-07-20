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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un exárbitro español considera que la entrada del jugador argentino no merecía la expulsión

España vs Argentina
España
Argentina
World Cup
L. Paredes
España
Argentina

Alfonso Pérez Borrol, exárbitro español y analista de Radio Marca, valoró la entrada de Leandro Paredes a Rodri en la final del Mundial entre España y Argentina.

Borol, que arbitró 225 partidos en La Liga, analizó la labor del esloveno Slavko Vinčić, encargado de dirigir la final.

En declaraciones publicadas por «Marca», Borol afirmó: «La entrada de Paredes merece claramente una tarjeta amarilla, pero en ningún caso se puede expulsar a un jugador por esta jugada».

Añadió que el árbitro de campo debería haber mostrado la tarjeta amarilla a Paredes más rápidamente tras cometer la infracción.

Sin embargo, el comentarista Raúl Farilla discrepó: a su juicio, Vinčić debió expulsar a Paredes.

Durante el partido, Farilla criticó el juego físico de la selección argentina y consideró que la entrada de Paredes merecía más que una amonestación.

La jugada ejemplifica la división de opiniones que marcó la final, llena de polémicas y roces hasta el pitido final.

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