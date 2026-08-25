Una experta en psicología habló sobre la situación de Julián Álvarez, la estrella del Atlético de Madrid, que está siendo objeto de un gran ataque por parte de la afición debido a su deseo de fichar por el Barcelona, en un momento en el que su club insiste en rechazar ese paso.

El jugador argentino anunció, en plena Copa del Mundo 2026, y en la zona mixta, que «lo mejor para todos es el traspaso, y quiero cumplir mi sueño».

Estas declaraciones tuvieron un gran peso y provocaron que el jugador recibiera sonoros abucheos al inicio de la temporada de Liga en su propio estadio, el Riyadh Air Metropolitano, tanto al anunciarse su nombre en la pantalla de vídeo como al saltar al terreno de juego frente al Villarreal.

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El diario «As» publicó el análisis realizado por la psicóloga deportiva Marie Cartwright en una entrevista con «BBC Sport», en la que se refirió al rendimiento de los jugadores mientras juegan en su propio estadio, algo que produce «dos puntos de vista, uno positivo y otro negativo».

La experta afirmó: «La energía del público aumenta la adrenalina, y eso genera un impulso en el esfuerzo y la intensidad de los jugadores», y señala también la mayor presión cuando se espera que los jugadores y el club tomen las decisiones correctas: «Esto puede hacer que los errores de los jugadores les parezcan más graves».

En resumen, todo se intensifica cuando el partido se disputa en el campo del equipo local, y aquí entra en juego el «estado de amenaza»: «Los jugadores pueden percibir que las consecuencias son graves, por lo que sienten que podrían enfrentarse a más críticas al jugar en su propio estadio».

Hay un mayor impacto en el fútbol de cada jugador. La presión aumenta, y cómo gestionarla es algo de suma importancia para todos. Y aunque hay casos en los que el jugador puede decir: «Puedo manejar esto, tengo las capacidades necesarias», eso puede conducir a una situación similar a la que atraviesa el delantero del Atlético de Madrid.

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«Eso puede hacer que los jugadores crean que las consecuencias superan su capacidad para lidiar con ellas. La concentración no será la misma, y por lo tanto el juego se vuelve más lento porque piensan demasiado las cosas».