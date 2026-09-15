La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) decidió disputar la final de la Liga de Campeones de 2028 en el estadio Allianz Arena de la ciudad alemana de Múnich, feudo del Bayern de Múnich, para que la final continental regrese de nuevo a uno de los estadios europeos más célebres tras años de ausencia.

La decisión se tomó durante la reunión decisiva que celebró el Comité Ejecutivo de la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) este martes en la ciudad griega de Salónica, donde se optó por el estadio del Bayern de Múnich para albergar el partido final del torneo en 2028.

La elección del Allianz Arena para acoger la final de la Liga de Campeones de 2028 tendrá un carácter especial, después de que el mismo estadio fuera escenario de una de las finales más apasionantes de la historia del torneo, cuando se enfrentaron el Bayern de Múnich y el Chelsea en la final de la edición de 2012.

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Un regreso 16 años después de la célebre final

La final de la Liga de Campeones regresará al Allianz Arena 16 años después de que el estadio acogiera el enfrentamiento final que reunió al Bayern de Múnich y al Chelsea el 19 de mayo de 2012.

Aquel partido fue una de las finales más dramáticas de la historia de la competición, sobre todo porque el Bayern de Múnich disputó el encuentro en su estadio y ante su afición, y aspiraba a coronarse con el título europeo delante de sus seguidores, pero vivió una de las noches más duras de su historia después de que el Chelsea arrebatara la copa de una manera dramática.

El tiempo reglamentario del partido terminó con empate a 1, tras mantenerse el resultado en suspenso hasta los últimos minutos, antes de que el encuentro se prolongara a la prórroga y luego los penaltis decidieran la identidad del campeón.

El Bayern de Múnich afrontó el partido en medio de un enorme apoyo de su afición, y el equipo alemán pareció cerca de cumplir el sueño del título cuando Thomas Müller logró abrir el marcador en el minuto 83.

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El gol de Müller llegó con un cabezazo que sorprendió a la defensa y al portero del Chelsea, y las gradas del Allianz Arena se encendieron celebrando la ventaja de los locales pocos minutos antes del final del partido.

Parecía que el Bayern de Múnich iba camino de sentenciar el título en su estadio, pero el Chelsea se negó a rendirse y logró dar la vuelta a la situación en los últimos instantes.

En el minuto 88, el marfileño Didier Drogba logró marcar el gol del empate para el Chelsea con un potente cabezazo, aprovechando un saque de esquina, para devolver a su equipo al partido en un momento decisivo.

El gol de Drogba supuso un fuerte golpe para el Bayern de Múnich y su afición, después de que el equipo alemán estuviera a pocos minutos de coronarse campeón ante sus seguidores.

El tiempo reglamentario terminó con empate a 1, por lo que ambos equipos se dirigieron a dos tiempos suplementarios en busca de un gol que decidiera el partido antes de recurrir a los penaltis.

Un penalti fallado que altera el equilibrio de la final

Durante la prórroga, el Bayern de Múnich tuvo una ocasión de oro para recuperar la ventaja, después de que Drogba provocara un penalti a favor del equipo alemán al derribar al francés Franck Ribéry dentro del área.

El neerlandés Arjen Robben se presentó para lanzar el penalti, y tenía una ocasión ideal para dar al Bayern de Múnich una nueva ventaja en la final, pero el portero del Chelsea, Petr Cech, brilló y detuvo el disparo en dos tiempos, privando así al conjunto bávaro de un gol que podría haber cambiado por completo el rumbo del partido.

Tras el fracaso de ambos equipos en marcar un nuevo gol durante la prórroga, la final se dirigió a los penaltis para determinar la identidad del campeón de la Liga de Campeones.

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En la tanda de penaltis, la suerte sonrió al Chelsea, que logró resolver el enfrentamiento y coronarse con el título de la Liga de Campeones a costa del Bayern de Múnich, alcanzando el equipo inglés uno de los títulos más destacados de su historia.

Así, una noche en la que el Bayern de Múnich soñaba con coronarse ante su afición se convirtió en una de las más dolorosas de la historia del club, mientras que el Chelsea celebró su primer título en la Liga de Campeones.

Más de una década y media después de aquel enfrentamiento histórico, el Allianz Arena se prepara para recibir una nueva final de la Liga de Campeones en 2028, en un regreso que traerá a la mente de forma directa los recuerdos de la noche de 2012, cuando el Bayern de Múnich perdió el título en su estadio ante el Chelsea de una manera dramática que sigue presente en la memoria de los aficionados del fútbol europeo.