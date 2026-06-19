Félix Díaz, director del diario español «Marca», ha pronosticado la trayectoria de Arabia Saudí y Marruecos en el Mundial de 2026.

En la primera jornada, Arabia Saudí empató 1-1 con Uruguay, mismo resultado que Marruecos ante Brasil, lo que destacó el buen momento de las selecciones árabes.

En el programa «Durina Ghir» afirmó: «La selección saudí puede ganarnos; tiene muchas armas».

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Y añadió: «En el fútbol todo es posible; la selección saudí puede plantar cara a España y, sin duda, es capaz de lograr la victoria».

Agregó que ambas selecciones podrían avanzar a la siguiente ronda y destacó la fuerza de Marruecos.

Y concluyó: «España ya no es lo que era, pero cuenta con muchos jugadores capaces de dar la vuelta a la situación, ya veremos qué pasa».