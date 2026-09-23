La selección de Irak inauguró el marcador en la Copa del Golfo Arábigo "Golfo 27", tras solo 6 minutos de su primer partido en el torneo ante la selección de Omán.

La selección de Irak se enfrentó a su homóloga de Omán este miércoles en el estadio de la Ciudad Deportiva Príncipe Abdullah Al Faisal, en Yeda, en la primera jornada de la fase de grupos de la Copa del Golfo Arábigo.

Tan solo 6 minutos después del inicio del encuentro, Mohammed Qasim marcó el primer gol de la selección de Irak, después de recibir un balón dentro del área y colocarlo con su pierna izquierda en el fondo de la red con un potente disparo.

El gol es el primero en la vigésimo séptima edición del torneo del Golfo, y el tercero de Mohammed Qasim con la selección de Irak, pese a que disputa su partido número 24 con ella, según el sitio "Transfermarkt".

Lo curioso es que los dos primeros goles de Qasim con la selección de Irak fueron también los inaugurales en la Copa del Golfo Arábigo, concretamente hace 7 años, en la edición de 2019.

Qasim marcó ambos goles en un mismo partido, que fue igualmente el primer encuentro de la Copa del Golfo 24, para conducir a los "Leones de Mesopotamia" a la victoria sobre Catar por 2-1.

Después, el jugador de 29 años se ausentó de las ediciones del Golfo 25 y 26, antes de regresar en la presente edición y volver a marcar los primeros goles de Irak y del torneo en general.