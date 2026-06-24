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Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

Un escenario descabellado... ¿Recurrirá España a una norma poco habitual para evitar enfrentarse a Argentina?

Uruguay vs España
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Se prevé un final dramático en la última jornada del Grupo 8

España y Cabo Verde podrían necesitar los criterios de juego limpio para definir el liderato del Grupo 8 tras la tercera jornada del Mundial 2026.

España jugará ante Uruguay en la madrugada del sábado, y Cabo Verde frente a Arabia Saudí a la misma hora, con gran expectación por los resultados finales del grupo.

España lidera el grupo con 4 puntos, seguida de Uruguay y Cabo Verde con 2, y Arabia Saudí con 1.

Una victoria aseguraría a España el primer lugar, y un empate mantendría sus opciones. Pero, si ambos terminan igualados también en puntos y diferencia de goles, la FIFA usaría el fair play para definir al líder.

Según Marca, ocurriría si España empata 2-2 con Uruguay y Cabo Verde gana 4-0 a Arabia Saudí.

Así, ambos equipos quedarían igualados en todos los criterios básicos: su duelo directo terminó 0-0 y, tras tres jornadas, tendrían seis goles a favor y dos en contra.

Consulta los 8 criterios de desempate por puntos del reglamento de la FIFA.

Si persiste la igualdad, se aplicará el criterio de juego limpio, que penaliza con puntos por cada tarjeta: 1 por amarilla y 3 por roja directa.

Por ahora España tiene una sola amarilla (Pedri), frente a las tres de Cabo Verde (dos a Lóbis Cabral y una a Deni Borges).

Según el reglamento de la FIFA, se restan puntos en el registro de juego limpio: 1 por cada amarilla, 3 por expulsión tras dos amonestaciones, 4 por roja directa y 5 si un jugador ve primero amarilla y luego roja directa.

Así, la disciplina podría decidir el liderato si la última jornada acaba con empate a puntos, una situación excepcional en la historia del Mundial.

El ganador del Grupo 8 jugará en dieciseisavos contra el segundo del Grupo 10 (Argelia o Austria), mientras que el segundo del Grupo 8 se medirá a Argentina, ya clasificada como primera del Grupo 10.

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