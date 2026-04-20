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DEN BOSCH , 20-04-2026 , stadium De Vliert , season 2025 2026 , Dutch Keuken Kampioen Divisie football , match between Den Bosch and Jong Utrecht , picture shows goal attempt by FC Den Bosch player Jeffry Fortes Den Bosch - Jong Utrecht x203185289x Copyright:Imago
Jeroen van Poppel

Traducido por

Un escenario descabellado: al equipo de la KKD le conviene perder a propósito en la última jornada

FC Den Bosch vs Jong FC Utrecht
FC Den Bosch
Jong FC Utrecht
Eerste Divisie

Se da un escenario insólito en la Keuken Kampioen Divisie: al FC Den Bosch le conviene perder a propósito en la última jornada. Tras el 1-1 contra el Jong FC Utrecht, los brabanteses han quedado novenos. Así, en el cierre ante el ADO Den Haag, su posición no cambiará y una derrota podría resultarles favorable.

Como ya no puede ascender ni descender, una derrota ante el ADO Den Haag podría beneficiarle.

Si ADO Den Haag, Willem II o Almere City terminan entre los dos primeros de la cuarta fase, la última plaza de play-off se asignará por la clasificación general, donde el noveno, FC Den Bosch, tendría ventaja.

Como ADO ya ascendió y ni Willem II ni Almere City necesitan más, una victoria del ADO favorecería al Den Bosch. 

Si ADO vence, superará al Vitesse y le privará de un puesto en los play-offs, beneficio que iría a parar al FC Den Bosch. 

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La KNVB ha reaccionado con cautela: «Esperamos que todos quieran ganar su partido».

El lunes, el FC Den Bosch ganaba 1-0 a Jong FC Utrecht gracias a Thijs van Leeuwen, pero a un cuarto de hora del final Rafik El Arguioui igualó el marcador. 

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