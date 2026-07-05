En una decisión sin precedentes y polémica, la Comisión de Disciplina de la FIFA este domingo, suspender la sanción por la tarjeta roja que recibió el delantero estadounidense Folarin Balogun en el partido contra Bosnia y Herzegovina de la ronda de 32 de la Copa del Mundo 2026. Así, podrá jugar mañana lunes contra Bélgica en los octavos de final.

Según el periodista británico Ben Jacobs, la Casa Blanca contactó con la FIFA para pedir a su presidente, Gianni Infantino, que revisara la expulsión, lo que ha suscitado acusaciones de injerencia política.

La FIFA trasladó el caso a sus comisiones independientes y recordó que el artículo 27 de su Reglamento Disciplinario permite suspender temporalmente las sanciones en ciertas circunstancias.

La FIFA aún no ha explicado oficialmente su decisión, lo que alimenta las especulaciones sobre la independencia de sus resoluciones.

Tras conocerse la noticia, el presidente estadounidense Donald Trump publicó en Truth Social que se había «corregido un grave error», lo que muchos interpretaron como una alusión a su interés personal en el caso.

Balogun había marcado un gol en la victoria 2-0 sobre Bosnia y Herzegovina antes de ser expulsado en el minuto 64 por una dura entrada que provocó un esguince grave de tobillo al defensa Tarik Mehremović.

Balojón, autor de tres goles en lo que va de Copa del Mundo 2026, es clave para Estados Unidos, por lo que su ausencia contra Bélgica complicaría el pase a cuartos.

De confirmarse los rumores, sería una de las decisiones más polémicas de la Copa del Mundo, al poner en duda la independencia de las comisiones disciplinarias y los mecanismos de decisión de la FIFA.