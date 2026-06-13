Las medidas de seguridad del Mundial 2026 afrontan su primera prueba: la selección inglesa denunció el robo de parte de su equipación de entrenamiento durante el traslado de Florida a Kansas City.

El técnico alemán Thomas Tuchel, que dirige a los “Tres Leones”, prepara el debut en unos días, pero la desaparición de material clave ha generado una crisis inesperada.

Según el diario británico «Daily Mail», desaparecieron zapatillas de Harry Kane, Jude Bellingham y Anthony Gordon, además de balones oficiales, dispositivos de análisis de rendimiento y material técnico de uso diario.

El envío partió de West Palm Beach, Florida, con destino a la sede de la selección en la «Soccer Village» de Kansas City, donde el equipo se alojará durante la fase de grupos. A la llegada, la delegación descubrió la desaparición de varios paquetes clave.

Algunos jugadores perdieron las botas diseñadas específicamente para el torneo, y desaparecieron numerosos balones de entrenamiento, hasta el punto de que, según algunas informaciones, solo quedaba uno tras el incidente.

La Federación Inglesa debió reorganizar de urgencia el equipamiento, mientras la policía de Kansas City detuvo a dos sospechosos y sigue investigando.

La crisis llega justo antes del debut contra Croacia el miércoles en Dallas, y se suma a otros contratiempos sufridos durante la preparación.

Hace semanas, un tiroteo cerca del centro de entrenamiento en Florida y un terremoto en los Cayos incrementaron la preocupación del grupo.

El incidente reabre el debate sobre la seguridad en el Mundial 2026, un tema ya polémico por las estrictas medidas impuestas a las delegaciones. Antes, selecciones como Irán, Senegal y Uzbekistán se quejaron de la lentitud de los controles aeroportuarios en Estados Unidos, aunque la FIFA y los organizadores los justificaron como parte de los protocolos de seguridad para un torneo que se celebra en tres países.

Ahora la preocupación trasciende los controles de entrada y se centra en la capacidad de los organizadores para proteger el material de las selecciones en territorio anfitrión. La desaparición de pizarras tácticas, dispositivos de análisis y hasta botas de los jugadores incrementa la inquietud entre las federaciones.

Pese a la crisis, Inglaterra trabaja para que el robo no altere su preparación y calendario. Tuchel, que busca llevar a Inglaterra a su primera final desde 1966, confía en resolver el problema antes del duelo contra Croacia.

Antes siquiera de saltar al campo, Inglaterra ha tenido que enfrentar un desafío muy distinto, contra el tiempo y la delincuencia.