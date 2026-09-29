Un escándalo sacude a Turquía: detenido el presidente del comité de árbitros por graves acusaciones

El arbitraje turco recibió un duro golpe después de que las investigaciones judiciales apuntaran a uno de sus principales responsables, ya que las autoridades detuvieron a Ferhat Gündoğdu, presidente del Comité Central de Árbitros de Turquía (MHK), junto a otros seis sospechosos, en un caso relacionado con acusaciones de acoso y falsificación de documentos oficiales.

Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía General de Estambul e incluyeron operaciones simultáneas en Estambul, Ankara, Elazığ y Manisa, mientras que la investigación se centra en sospechas relacionadas con los mecanismos de selección, clasificación y designación de los árbitros.

Según informaciones de los medios turcos, la investigación examina denuncias sobre la exclusión de algunos árbitros sin decisiones objetivas ni justificadas, y la no designación de otros, además del favoritismo hacia determinados árbitros y la interferencia en los procesos de cualificación y designación.

Las investigaciones también incluyen sospechas sobre la realización de cambios no autorizados en las listas de árbitros y observadores elaboradas durante los años 2022 y 2024, según informó el diario español "Marca".









La lista de detenidos incluyó, además de Ferhat Gündoğdu, a Ferdi Karadoruk, jefe de la delegación de Estambul en la Asociación de Árbitros y Observadores; Ahmet Şahin, exvicepresidente del Comité Central de Árbitros; Yunus Yıldırım, exmiembro del comité; Sabahattin Şahin, miembro actual; además de Alican Sağlar y Emre Küçük, dos responsables de la estructura de la Asociación de Árbitros de Estambul.

Las investigaciones revelaron conversaciones a través de la aplicación "WhatsApp" halladas en el teléfono de Karadoruk, que abordaban las listas de árbitros y la manera de gestionarlas.

En una de las conversaciones, tras mencionar los nombres de cuatro árbitros, uno de los participantes escribió: "Eliminemos a estos cuatro", antes de que llegara la respuesta: "Seamos cautelosos" y "No los elimines de inmediato".

En otra conversación, Karadoruk se refirió a uno de los árbitros, antes de que los mensajes incluyeran frases como "Ya que no va a agacharse, cortémosle la cabeza y acabemos con esto".







