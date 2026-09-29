¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Kasimpasa-vs-Trabzonspor-1st-week-Trendyol-Super-League-2026-27AFP
Karim Malim
Traducido por

Un escándalo sacude a Turquía: detenido el presidente del comité de árbitros por graves acusaciones

Samsunspor vs Trabzonspor
Samsunspor
Trabzonspor
Superlig
KuPS vs Trabzonspor
KuPS
Conference League
Trabzonspor vs Besiktas
Besiktas
Turquía
Finlandia
Egipto
Argelia
Jordania
Catar
Irak
Túnez

Acoso y falsificación de documentos oficiales

El arbitraje turco recibió un duro golpe después de que las investigaciones judiciales apuntaran a uno de sus principales responsables, ya que las autoridades detuvieron a Ferhat Gündoğdu, presidente del Comité Central de Árbitros de Turquía (MHK), junto a otros seis sospechosos, en un caso relacionado con acusaciones de acoso y falsificación de documentos oficiales.

Las detenciones se produjeron en el marco de una investigación dirigida por la Fiscalía General de Estambul e incluyeron operaciones simultáneas en Estambul, Ankara, Elazığ y Manisa, mientras que la investigación se centra en sospechas relacionadas con los mecanismos de selección, clasificación y designación de los árbitros.

Según informaciones de los medios turcos, la investigación examina denuncias sobre la exclusión de algunos árbitros sin decisiones objetivas ni justificadas, y la no designación de otros, además del favoritismo hacia determinados árbitros y la interferencia en los procesos de cualificación y designación.

Las investigaciones también incluyen sospechas sobre la realización de cambios no autorizados en las listas de árbitros y observadores elaboradas durante los años 2022 y 2024, según informó el diario español "Marca".



La lista de detenidos incluyó, además de Ferhat Gündoğdu, a Ferdi Karadoruk, jefe de la delegación de Estambul en la Asociación de Árbitros y Observadores; Ahmet Şahin, exvicepresidente del Comité Central de Árbitros; Yunus Yıldırım, exmiembro del comité; Sabahattin Şahin, miembro actual; además de Alican Sağlar y Emre Küçük, dos responsables de la estructura de la Asociación de Árbitros de Estambul.

Las investigaciones revelaron conversaciones a través de la aplicación "WhatsApp" halladas en el teléfono de Karadoruk, que abordaban las listas de árbitros y la manera de gestionarlas.

En una de las conversaciones, tras mencionar los nombres de cuatro árbitros, uno de los participantes escribió: "Eliminemos a estos cuatro", antes de que llegara la respuesta: "Seamos cautelosos" y "No los elimines de inmediato".

En otra conversación, Karadoruk se refirió a uno de los árbitros, antes de que los mensajes incluyeran frases como "Ya que no va a agacharse, cortémosle la cabeza y acabemos con esto".



¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google