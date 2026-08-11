Un escándalo sacude a Turquía: detenido el líder de los ultras del Galatasaray

En un giro impactante que sacudió al mundo deportivo turco, las autoridades turcas detuvieron a Sabahattin Sirin, cuyo nombre real es Muzaffer Sirin, líder histórico de la asociación "UltrAslan", la mayor peña de aficionados del club Galatasaray, en el marco de una amplia investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de Estambul.

Sirin se enfrenta a un conjunto de graves acusaciones que incluyen "estafa organizada en la venta de entradas de partidos en el mercado negro", "posesión y consumo de sustancias estupefacientes" y "difusión de información engañosa", además de provocar disturbios dentro de los estadios deportivos.

Un registro de 8 horas destapa un tesoro

Medios turcos revelaron este lunes los detalles del registro que la policía llevó a cabo en el domicilio de Sirin y que duró ocho horas y media, en el que se encontró una enorme fortuna dentro de la vivienda.

Según informó la cadena británica de radiodifusión "BBC", las fuerzas incautaron más de 1,3 millones de dólares estadounidenses en efectivo y 840.000 euros (el equivalente a 970.000 dólares), además de cantidades de oro y joyas y sumas en diferentes divisas, así como una pistola, munición y cuatro chalecos antibalas.

La detención de Sirin, ayer domingo, se produjo apenas un día después de que generara polémica con una llamativa publicación en la plataforma "X", en la que acusó al ministro de Justicia turco, Akin Gürlek, de formar parte de "un grupo dentro del Estado que quiere coronar al Fenerbahçe campeón esta temporada" a costa del Galatasaray, actual campeón de la Superliga turca.

Hasta el momento no se ha emitido ningún comentario oficial por parte del ministro de Justicia ni del club Fenerbahçe, rival tradicional del Galatasaray, sobre dichas acusaciones.