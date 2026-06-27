Fernando Muslera, portero de Uruguay, admitió que pidió salir en el descanso del partido contra España, que la “Celeste” perdió 1-0 por un grave error suyo, eliminando a su país del Mundial.

Tras la dolorosa eliminación, el veterano portero atendió a la prensa en la zona mixta y, entre lágrimas, declaró, según el diario español «Marca»: «Nunca me he escondido y siempre he afrontado las situaciones. Nunca imaginé que sufriría tanto por el fútbol, sobre todo tras tanto trabajo, esfuerzo y preparación para estar en forma».

Muslera añadió que se disculpó con sus compañeros y con la afición: «Me disculpé con mis compañeros en el vestuario nada más terminar el partido, y ahora pido disculpas públicamente a todo el pueblo uruguayo, aunque sé que las disculpas por sí solas no serán suficientes». Concluyó: «Esta posición siempre es así; a veces te da mucho y otras te lo quita todo».

El seleccionador Marcelo Bielsa confirmó que el cambio fue pedido por el portero tras el gol y añadió: «Respeté su deseo».

El veterano entrenador argentino, que anunció oficialmente el fin de su etapa con Uruguay, asumió toda la responsabilidad por el fracaso en el Mundial al afirmar: «La eliminación es responsabilidad exclusiva de mi cuerpo técnico. Los periodistas y los aficionados quieren echarme la culpa, y eso es lo único correcto que debo hacer». Añadió: «Queríamos siete puntos y solo sumamos dos; mi paso no aportó nada al fútbol uruguayo».

El Grupo H lo lideró España, seguido por la revelación Cabo Verde; Uruguay y Arabia Saudí quedaron eliminados.