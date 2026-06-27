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Uruguay v Spain: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Khaled Mahmoud

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Un error que acabó con el sueño... Moslera desvela su sorprendente decisión en el descanso del partido contra España

Uruguay vs España
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Disculpas, lágrimas y una decisión inesperada... Una noche trágica para Moslera tras la eliminación

Fernando Muslera, portero de Uruguay, admitió que pidió salir en el descanso del partido contra España, que la “Celeste” perdió 1-0 por un grave error suyo, eliminando a su país del Mundial.

Tras la dolorosa eliminación, el veterano portero atendió a la prensa en la zona mixta y, entre lágrimas, declaró, según el diario español «Marca»: «Nunca me he escondido y siempre he afrontado las situaciones. Nunca imaginé que sufriría tanto por el fútbol, sobre todo tras tanto trabajo, esfuerzo y preparación para estar en forma».

Muslera añadió que se disculpó con sus compañeros y con la afición: «Me disculpé con mis compañeros en el vestuario nada más terminar el partido, y ahora pido disculpas públicamente a todo el pueblo uruguayo, aunque sé que las disculpas por sí solas no serán suficientes». Concluyó: «Esta posición siempre es así; a veces te da mucho y otras te lo quita todo».

El seleccionador Marcelo Bielsa confirmó que el cambio fue pedido por el portero tras el gol y añadió: «Respeté su deseo».

El veterano entrenador argentino, que anunció oficialmente el fin de su etapa con Uruguay, asumió toda la responsabilidad por el fracaso en el Mundial al afirmar: «La eliminación es responsabilidad exclusiva de mi cuerpo técnico. Los periodistas y los aficionados quieren echarme la culpa, y eso es lo único correcto que debo hacer». Añadió: «Queríamos siete puntos y solo sumamos dos; mi paso no aportó nada al fútbol uruguayo».

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El Grupo H lo lideró España, seguido por la revelación Cabo Verde; Uruguay y Arabia Saudí quedaron eliminados.

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