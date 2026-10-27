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Granit Xhaka Switzerland 2026Getty Images
Mohamed Saeed
Traducido por

¡«Un error» perdonado! Granit Xhaka y Breel Embolo, autorizados a regresar a la selección de Suiza tras el escándalo del certificado falso de covid

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Suiza ha reincorporado oficialmente a Granit Xhaka y Breel Embolo a la selección tras una polémica investigación sobre documentos de vacunación contra la COVID-19 falsificados. Ambos quedaron al margen durante los últimos parones de selecciones mientras la Asociación Suiza de Fútbol (SFV) examinaba sus actuaciones de 2022.

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La investigación concluye con la reincorporación de ambos jugadores a la selección

La Asociación Suiza de Fútbol ha confirmado que Xhaka y Embolo volverán a estar disponibles para ser convocados a partir de noviembre. La decisión llega tras una exhaustiva investigación sobre la obtención de documentos sanitarios fraudulentos durante la pandemia mundial. Xhaka, el veterano centrocampista, había acordado previamente con la SFV no disputar los partidos de octubre de la Liga de Naciones contra Escocia, Eslovenia y Macedonia del Norte. Su ausencia se produjo después de que el jugador del Sunderland admitiera haber obtenido un certificado falsificado para cumplir los requisitos de viaje y competición profesional durante 2022.

El delantero del Atlanta United Breel Embolo se enfrentó a una medida disciplinaria similar y quedó fuera de la convocatoria a finales de septiembre, cuando se esclareció su implicación en el caso de los documentos. La SFV abordó la resolución del asunto en un comunicado oficial: «La SFV ha examinado exhaustivamente ambos casos y ha llegado a la conclusión de que el regreso de los jugadores, una vez concluidos los procedimientos judiciales y teniendo en cuenta las consecuencias deportivas (cuatro partidos internacionales perdidos en septiembre y octubre), está justificado».

Sanciones económicas y continuidad de Xhaka como capitán

Aunque ambos jugadores pueden retomar sus carreras internacionales, las consecuencias legales han tenido importantes repercusiones económicas. Xhaka y Embolo recibieron sendas multas de 150.000 francos suizos, equivalentes a unos 181.225 dólares, cuyo pago quedó en suspenso. Esta suspensión está sujeta a un periodo de prueba de dos años, lo que significa que los jugadores deberán evitar nuevos problemas legales para no tener que pagar el importe íntegro. Xhaka ha expresado públicamente su arrepentimiento, ha asumido la responsabilidad por su conducta y ha calificado el incidente de «un error» mientras intenta dejar atrás la polémica.

Pese a la naturaleza de la infracción, la SFV ha decidido que Xhaka conservará el brazalete de capitán. La asociación aclaró que la decisión definitiva sobre quién lidera al equipo corresponde a los jugadores y al seleccionador Murat Yakin. Según ESPN, tanto el seleccionador como su cuerpo técnico coincidieron en que querían que el veterano siguiera liderando al equipo sobre el terreno de juego. Ese respaldo desde el vestuario fue un factor decisivo para que la federación mantuviera la capitanía sin cambios.

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Partidos de noviembre y situación en la Liga de Naciones

El momento de la reincorporación es importante para Suiza, que busca afianzar su posición al frente de su grupo de la Liga de Naciones. El director de la selección nacional, Pierluigi Tami, se mostró convencido de la decisión de recuperar a ambos jugadores: «Estamos convencidos de que su regreso a la selección en noviembre es una decisión responsable y acertada», según Reuters. Yakin también expresó su alivio por poder contar con toda la plantilla para los últimos partidos de la fase de grupos y señaló que le complacía poder elegir a los convocados para los próximos encuentros sin restricciones administrativas.

Suiza ocupa actualmente el primer puesto del Grupo E con 12 puntos antes de los decisivos partidos de noviembre. Tiene previsto viajar a Eslovenia el 13 de noviembre y recibir a Escocia tres días después en su último encuentro de la fase de grupos. Con Xhaka dispuesto a ampliar su récord de internacionalidades y Embolo preparado para reforzar el ataque, Suiza será la gran favorita para mantener el liderato.

Comencé mi carrera periodística en 2011, especializándome en periodismo de investigación. Esto me permitió explorar diversos campos en profundidad y desarrollar sólidas habilidades analíticas, hasta que decidí enfocarme en mi primera pasión: el fútbol. Posteriormente, cubrí a la selección egipcia en todas sus categorías, el fútbol mundial y otros deportes como natación, tiro y squash.

Mi pasión por el fútbol comenzó en el terreno de juego, jugando en equipos juveniles de varios clubes egipcios. Desde allí, me dediqué a seguir el fútbol mundial, comenzando por la Copa del Mundo de 1998, así como el fútbol local en Egipto. No me limité a verlo en la televisión: hasta ahora sigo asistiendo a los partidos de mi equipo favorito, Zamalek, el club más laureado del siglo XX, desde las gradas.

No tengo un equipo europeo favorito, aunque me inclino por el AC Milan debido a mi admiración por estrellas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho y Seedorf. Esto hizo que disfrutar de los históricos Clásicos entre Real Madrid y Barcelona fuera aún más emocionante, manteniéndome neutral en los debates sobre ambos equipos.

Mis momentos futbolísticos más destacados siguen siendo la victoria del Zamalek sobre Ismaily y la derrota del Al Ahly ante Enppi, marcada por el cabezazo de Sid Abdel-Naim que le dio al Zamalek la épica liga 2002–2003, así como la dulce revancha del AC Milan sobre Liverpool en la final de la Champions League 2007 con el histórico doblete de Inzaghi.

Tuve la fortuna de trabajar en dos de las principales plataformas deportivas del Medio Oriente, Kooora y GOAL.COM, lo que me brindó un amplio conocimiento tanto del fútbol árabe como del internacional. En 2022 me uní al Sindicato de Periodistas Egipcios y me especializo en la redacción de contenido deportivo optimizado para SEO para Kooora.

Mi alineación favorita de todos los tiempos: Buffon en portería; defensas: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; mediocampo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; delantera: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo y Maradona.

A lo largo de mi carrera he publicado miles de reportajes, investigaciones y artículos destacados en Kooora y GOAL.COM. Entre los más llamativos:

“¿Qué opinas de la falafel ahora, Aboutrika? ¡Arnie Slot destruye el ‘Lobster Club’ y planea borrar al Manchester City!”

“Retirado del tenis pero su amor por el Real Madrid es infinito… Nadal que se quitó voluntariamente la camiseta del Barcelona y creó la mitad de la fortuna de Georgina.”

“Gracias al ingenuo Ceferin… las ambiciones del mayor enemigo de la Liga Roshn le dan a Arabia Saudita una victoria aplastante gratis.”