Según «De Telegraaf», Melvin Boel dejó el Go Ahead Eagles porque recibió un mensaje privado del director técnico, Marc van Hintum, destinado a otra persona. El incidente tensó su relación.

Al final de la temporada, en la que el Go Ahead Eagles quedó duodécimo y sorprendió al clasificarse para la ronda intermedia de la Europa League, Boel analizó el curso con el director general, Jan-Willem van Dop.

Boel se fue con buena impresión y regresó a casa en coche. Diez minutos después, el exentrenador del FC Dordrecht recibió un mensaje inesperado de Van Hintum.

Por error, Van Hintum le reenvió «una lista de posibles sucesores de Boel», destinada a Van Dop.

Según el periódico, este error fue decisivo para su salida, pues ya no veía posible una colaboración fructífera.

Van Hintum reconoció el error ante el principal periódico neerlandés: «Van Dop me pidió la lista, pero, al tener a Boel en mente, se la envié a él».

«Le llamé enseguida, pero no contestó, así que le envié un mensaje pidiéndole disculpas. Fue un error, nunca fue mi intención», concluye.