Así lo comunicó este miércoles la Agencia Internacional para la Integridad del Tenis (ITIA). El australiano, de 31 años, dio positivo en junio por benzoilecgonina, un metabolito de la cocaína, durante el torneo ATP de Mallorca. Un laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) confirmó el resultado, según la ITIA, el 17 de julio.

Asumo la "plena responsabilidad", escribió Kyrgios en Instagram: "He cometido un error enorme. Lo siento por mis aficionados, mi familia, mis patrocinadores y todos los que están cerca de mí. Sobre todo, lo siento por los niños que me siguen".

El antiguo finalista de Wimbledon está suspendido provisionalmente desde el 4 de agosto y, según los estatutos, podría recurrir la medida. Hasta ahora no ha hecho uso de ese derecho. La cocaína figura en la lista de sustancias prohibidas de la AMA y no está permitida en competición. En caso de consumo fuera de competición, se aplican sanciones más leves para las sustancias de abuso.

El extrovertido profesional viene de varios años marcados por las lesiones y en esta temporada solo ha disputado cuatro partidos en el circuito ATP. En Mallorca cayó eliminado en la primera ronda. Poco antes del cambio de año había acaparado la atención con la "Battle of the Sexes" ante la número uno del mundo, Aryna Sabalenka; ganó el duelo en Dubái en dos sets.