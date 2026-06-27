Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
FBL-WC-2026-MATCH62-SEN-IRQAFP
Abdelmawgood Samir

Traducido por

Un error de la FIFA revela públicamente los detalles de la expulsión de la estrella iraquí

Senegal vs Irak
Senegal
Irak
World Cup
R. Sulaka
Senegal
Irak
Canadá

La retransmisión revela la decisión arbitral.

Durante el partido Irak-Senegal del Mundial 2026 se filtró por error la conversación del árbitro Anthony Taylor con el asistente de vídeo justo antes de expulsar al defensa iraquí Robin Sulaqa. El incidente, revelado por el diario británico Mirror, generó polémica sobre la confidencialidad de la FIFA.

Según el diario británico «Mirror», la charla entre Taylor y la sala de vídeo se emitió en directo por un error técnico de la FIFA, algo sin precedentes en Mundiales.

Durante la revisión, se escuchó a Taylor preguntar: «¿Hay algún jugador del otro lado que pueda llegar al balón? Repite la jugada, por favor. El siguiente toque es del delantero, un toque hacia delante y remata a puerta, ¿no?», antes de añadir: «El otro jugador no podrá llegar al balón antes del disparo».

Tras la revisión, anunció: «Tras ver el vídeo, el jugador 2 de Irak cometió una falta intencionada que impidió una ocasión clara de gol sin defensas, por lo que muestro la tarjeta roja».

La expulsión, en el minuto 13 tras la entrada de Solaka a Sadio Mané, modificó el curso del encuentro: Irak terminó la primera parte 0-1 abajo y, tras desmoronarse en la segunda, encajó cuatro goles más, lo que acabó con las esperanzas de los «Leones del Rafidain» en el Mundial.

Anuncios