El portero de Turquía, Uğurcan Çakır, fue expulsado ante Francia este viernes, durante la derrota de los anfitriones (1-0), en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA.

Mientras los anfitriones intentaban lograr el empate ante Francia —que se había adelantado con un gol de la estrella del Real Madrid Kylian Mbappé en el minuto 54—, el delantero del Liverpool Bradley Barcola recibió un balón largo quedando solo frente al portero Çakır, quien salió de su área y detuvo con la mano el balón del delantero francés en una infracción clara.

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El árbitro no señaló la infracción en un primer momento, pero la tecnología del videoarbitraje lo llamó a revisión, paso tras el cual tomó la decisión de expulsar a Çakır con tarjeta roja directa, en el minuto 87, con lo que se redujeron las esperanzas de Turquía de volver al partido.

Francia y Turquía juegan en el grupo uno del nivel uno de la Liga de Naciones, que incluye también a Italia y Bélgica.

Bélgica abrió su andadura en el torneo este viernes con una victoria sobre su anfitriona, Italia (2-0).











