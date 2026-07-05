«Un equipo muy fuerte»... La prensa francesa elogia a Marruecos antes del partido

La prensa francesa destaca el duelo de cuartos de final del Mundial 2026 entre Marruecos y Francia, tras la victoria de los Leones del Atlas sobre Canadá (3-0) y el ajustado triunfo de los Gallos ante Paraguay (1-0).

La mayoría destaca que será uno de los duelos más igualados del torneo y reconoce el nivel de una selección marroquí que sigue consolidándose entre las mejores del mundo.

El diario «L'Équipe» tituló: «Francia supera a Paraguay con dificultad... y se une a Marruecos en cuartos».

Además, añadió: «Los Gallos frente a Marruecos, su próximo rival en cuartos de final: un equipo muy fuerte».

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El seleccionador francés, Didier Deschamps, añadió: «Marruecos demuestra ser una selección muy buena; llegar a los cuartos de final del Mundial no es una casualidad».

También resaltó las palabras de Bradley Barcola, William Saliba y Ryan Sharqi, quienes lo calificaron de «equipo muy fuerte».

En «Radio Mont Carlo» destacaron: «Francia supera la trampa de Paraguay… y se enfrentará a Marruecos en cuartos de final».

La cadena francesa recordó la semifinal del Mundial 2022, que Francia ganó 2-0, y destacó que ambos equipos llegan invictos.

El auge de Marruecos

«LeMonde» tituló: «Mundial 2026: Francia y Marruecos se ven en cuartos».

Destacó el carácter competitivo e histórico del duelo, y lo describió como un choque entre dos selecciones en un momento excepcional.

También recordó que Francia sufrió para eliminar a Paraguay, mientras que Marruecos venció con claridad a Canadá, subrayando el crecimiento de la selección africana.

«Ouest-France» tituló: «Francia - Marruecos... una de las citas más esperadas».

El rotativo destacó la carga emocional e histórica del duelo, recordando que la prensa marroquí celebró la clasificación y empezó pronto a hablar de un encuentro cargado de simbolismo y de historia compartida.