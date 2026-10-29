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El Carlisle United dio una extraordinaria muestra de resistencia el miércoles por la noche en Brunton Park y derrotó por 3-0 al Harrogate Town, que ocupa los puestos de arriba, pese a jugar más de una hora con solo nueve futbolistas. Miguel Azeez, excentrocampista de la cantera del Arsenal, y su compañero Harvey Bunker fueron expulsados antes de cumplirse la primera media hora de partido.

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El mermado Carlisle se impone pese a jugar con dos menos

El entrenador Rob Elliot vio cómo su mermado equipo de Cumbria ponía fin a la racha de cinco victorias consecutivas del Harrogate en la quinta categoría pese a perder a dos centrocampistas antes del descanso. Azeez, antiguo jugador de la cantera del Arsenal de 24 años, había regresado al equipo junto a Kenton Richardson y David Ajiboye como parte de tres cambios, pero fue expulsado a los 15 minutos. El centrocampista Bunker también tuvo que abandonar el campo a la media hora.

Un gol tempranero precede a la polémica arbitral

Antes de las expulsiones, el Carlisle arrancó con fuerza: Josh Williams recortó hacia dentro desde la banda izquierda y marcó el primer gol con un disparo con efecto ajustado a la esquina inferior.

Azeez estuvo cerca de ampliar la ventaja tras recibir el balón de una falta al borde del área y disparar por poco fuera, pero el árbitro Jamie Robinson le mostró la roja directa en el minuto 15 por una dura entrada sobre Morgan Williams.

El guardameta local Adam Desbois atrapó después un disparo lejano de Ciaran McGuckin y vio cómo el delantero cabeceaba fuera. Más tarde, detuvo un remate de Brad Dolaghan a centro de Ellis Taylor, antes de que Bunker viera la roja directa por una falta sobre Josh Hmami en el minuto 30.

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La eficacia local castiga la falta de puntería visitante

Pese a jugar con dos hombres menos, el Carlisle estuvo cerca de volver a marcar antes del descanso, cuando el portero visitante Luke Hutchinson detuvo un cabezazo de Morgan Feeney tras una falta botada por Callum Whelan. Por su parte, Desbois atrapó un desvío de McGuckin a otro envío de Taylor y Morgan Williams remató de volea fuera.

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Apenas un minuto después del inicio de la segunda parte, Josh Williams se abrió paso dentro del área y asistió a Whelan, que batió a Hutchinson con un remate sereno. En el otro extremo, Shawn McCoulsky cabeceó por encima del larguero desde cerca.

El suplente Ryan Galvin sentenció en el minuto 61, poco después de entrar en el campo. Alcanzó un pase de Callum Camps desde la línea de medio campo y empujó el rechace a la red después de que Hutchinson despejara su primer remate.

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Las sanciones complican los planes del cuerpo técnico del Carlisle

La extraordinaria victoria eleva al equipo de Elliot al noveno puesto de la National League, con 23 puntos en 15 partidos, mientras que el derrotado Harrogate sigue segundo, con 31 puntos tras el mismo número de encuentros. De cara a sus próximos compromisos nacionales, el Carlisle tendrá que afrontar el calendario sin los dos centrocampistas sancionados mientras busca acercarse a los puestos de play-off. Mientras tanto, los sorprendidos visitantes de Yorkshire deberán recomponerse rápidamente para mantener su lucha por el ascenso directo.