«Un equipo cinematográfico inmortal»... La imagen que conmocionó a Wimbledon: Federer a solas en el «palco real»

Roger Federer, la leyenda del tenis suizo, pasó de las pistas a los negocios, pero cada año asiste a Wimbledon como invitado del «palco real»; Ayer lunes lo vimos con un traje marrón, gafas de sol oscuras y la insignia de socio del Club de Tenis de Inglaterra, recordando su estrecho vínculo con el torneo que ha ganado ocho veces.

Retirado desde 2022, es fundador de la Copa Laver —cuyo noveno capítulo se disputará en septiembre—, propietario de la agencia de representación de tenistas Team8 y accionista de la firma suiza de ropa y calzado On.

Este año se vivió un momento histórico: el domingo, Novak Djokovic superó su récord de partidos ganados en el Club de Tenis de Inglaterra tras vencer a Roman Safiullin, convirtiéndose en el más exitoso sobre la hierba.

Uno de los momentos más memorables ocurrió durante el último partido, cuando Federer se quedó solo en el «palco real» mientras Alexander Zverev y Jerry Leheka jugaban, una imagen que refleja el lugar especial que ocupa en el corazón del torneo.

Alquiló una casa cerca del torneo para pasar unos días con su agente, Tony Godsick, lo que refleja un vínculo que trasciende sus logros deportivos.

Antes visitará Newport, donde lo incorporarán al Salón de la Fama: «Siempre he valorado la historia del tenis».

Además, Federer ha propuesto a Rafael Nadal disputar partidos de exhibición en el futuro; ambos gozan de enorme popularidad mundial y podrían capitaneando juntos la Copa Laver.