Un entrenador senegalés compite con Renard por dirigir a los Leones de la Teranga

La salida del seleccionador Pape Thiaw parece inminente tras la eliminación de Senegal del Mundial por una sorprendente derrota ante Bélgica.

Senegal llegó a ir 2-0 arriba ante Bélgica, pero la europea igualó en el tiempo añadido y, en la prórroga, marcó el gol de la victoria.

Según Foot Mercato, que cita a SeneNews, el exentrenador del Marsella, Habib Baye, es candidato a sustituirle.

Según SeneNews, es el candidato ideal para liderar un nuevo proyecto de los Leones de la Teranga.

La afición lo apoya en X. Un seguidor escribió: «Habib Bay ya no tiene contrato, tenemos mucho talento y necesitamos a alguien que nos ayude a desarrollarlo. Ha llegado tu momento, Habib Bay».

Otro añadió: «Devolvednos a Habib Bay. Si queremos soñar con cuartos de final y seguir dominando África».

Afrik-Foot añade que el francés Hervé Renard también está en la lista de la Federación Senegalesa.