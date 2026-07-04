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Tunisia v Japan: Group F - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Un entrenador senegalés compite con Renard por dirigir a los Leones de la Teranga

World Cup
H. Renard
H. Beye
Senegal
Túnez
Senegal
Túnez

La salida del seleccionador Pape Thiaw parece inminente tras la eliminación de Senegal del Mundial por una sorprendente derrota ante Bélgica.

Senegal llegó a ir 2-0 arriba ante Bélgica, pero la europea igualó en el tiempo añadido y, en la prórroga, marcó el gol de la victoria.

Según Foot Mercato, que cita a SeneNews, el exentrenador del Marsella, Habib Baye, es candidato a sustituirle.

Según SeneNews, es el candidato ideal para liderar un nuevo proyecto de los Leones de la Teranga.

La afición lo apoya en X. Un seguidor escribió: «Habib Bay ya no tiene contrato, tenemos mucho talento y necesitamos a alguien que nos ayude a desarrollarlo. Ha llegado tu momento, Habib Bay».

Otro añadió: «Devolvednos a Habib Bay. Si queremos soñar con cuartos de final y seguir dominando África».

Afrik-Foot añade que el francés Hervé Renard también está en la lista de la Federación Senegalesa.

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