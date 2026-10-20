En una entrevista con The Athletic, el neerlandés no solo criticó duramente al exdelantero del United Cristiano Ronaldo, sino que también reveló el intento fallido del club con más títulos de liga de Inglaterra por fichar a Kane.

Ten Hag afrontaba entonces su segunda temporada en Mánchester y quería darle una nueva estructura al equipo. Kane era el jugador que deseaba y una posible pieza clave. Según contó, les hizo esta petición a los dirigentes del United: «Les dije: solo quiero un jugador y sabéis quién es».

Subrayó que había insistido mucho para llevar a Kane a Old Trafford, aunque también dejó entrever su descontento con los dirigentes de entonces: «Luché por ello. Oí que él estaba muy dispuesto, pero nunca hablé con él sobre el tema. No sé cómo fue el proceso de decisión de John (Murtough, entonces director de desarrollo, n. de la red.), Richard (Arnold, entonces consejero delegado, n. de la red.) y los Glazer (familia propietaria, n. de la red.)».

Ten Hag señaló la falta de fichaje de Kane como una de las razones por las que el club no siguió progresando en lo deportivo bajo su dirección. A su juicio, Kane es, al igual que el capitán del United Bruno Fernandes y el centrocampista defensivo del Arsenal Declan Rice, un líder capaz de asumir responsabilidades y dar estabilidad a un equipo.

Aunque ten Hag ganó la FA Cup con el United en la temporada 2023/24, la trayectoria en la Premier League fue irregular. Tras un mal comienzo de la temporada siguiente, el actual director deportivo del Twente de Enschede tuvo que dejar el cargo en otoño de 2024.

¿Cuánto costó Harry Kane cuando fichó por el Bayern de Múnich?

Las palabras de ten Hag sobre Kane encajan con el hecho de que el capitán de la selección inglesa, que entonces jugaba en el Tottenham Hotspur, su club durante muchos años, estaba dispuesto a cambiar de equipo aquel verano. De hecho, fichó por el Bayern de Múnich en agosto de 2023.

El Bayern pagó por él 95 millones de euros al club del norte de Londres. Una cantidad que probablemente el United también habría podido afrontar y que al conjunto muniqués hace tiempo que le ha salido rentable. Kane, que ya tiene 33 años, marca goles sin parar para el Bayern desde su llegada y, según coinciden varios medios, está cerca de renovar su contrato, que vence en 2027.

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Por cierto, el Manchester United fichó en 2023 para el ataque a Rasmus Højlund, entonces de 20 años, procedente del Atalanta de Bérgamo por casi 80 millones de euros. El danés no cumplió las expectativas y hoy vuelve a jugar en la Serie A, en el Nápoles. Tampoco estuvieron a la altura de las expectativas los otros dos fichajes caros del United en aquel mercado: Mason Mount (68 millones de euros) y Andre Onana (50 millones de euros).