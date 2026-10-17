El príncipe Abdullah bin Musaad, expresidente del club Al Hilal, pidió la salida del italiano Simone Inzaghi de su puesto como director técnico del primer equipo tras el final de la temporada actual.

El príncipe Abdullah bin Musaad declaró, en palabras a los canales "Thmanyah": "Es difícil para cualquier persona ajena al sistema de Al Hilal evaluar a Inzaghi, sobre todo porque solo lleva una temporada y media con el equipo".

Y añadió: "Pero hay un dicho estadounidense que señala que (el mayor enemigo de la grandeza es ser muy bueno). Si contratas a un entrenador malo, lo cambiarás rápidamente, pero si es bueno o muy bueno, te impedirá ser un equipo grande, porque estarás dudando sobre si debe continuar o no".

Y matizó: "No digo que Inzaghi sea así, pero la situación del equipo con él resulta desconcertante: los resultados no son malos, pero el equipo no rinde de forma excelente, ni de la manera a la que está acostumbrada la afición de Al Hilal".

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Y se preguntó: "¿La razón es que otros clubes han elevado su nivel en mayor medida, o que él pidió algunas cosas que no se cumplieron?".

Y concluyó: "Personalmente, deseo que Inzaghi continúe hasta el final de la temporada actual y que después Al Hilal contrate a otro entrenador para la próxima campaña".

Cabe recordar que Inzaghi dirige a Al Hilal desde junio de 2025 y que con él ha conquistado un único título, la Copa del Custodio de las Dos Santas Mezquitas, mientras que perdió la Roshn League a favor de Al Nassr y se despidió de la Liga de Campeones de Asia Élite en los octavos de final.

En cuanto a la temporada actual, Al Hilal ocupa el segundo puesto en la tabla de clasificación de la liga saudí, a un punto de Al Qadisiyah, que ha disputado un partido más, y además ha logrado pleno de puntos en las dos primeras jornadas de la Liga de Campeones de Asia Élite.