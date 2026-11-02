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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir
Traducido por

Un entrenador de LaLiga avergüenza a Mourinho con una atrevida confesión sobre el arbitraje

Racing Santander vs Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
Primera División
Athletic Club vs Real Sociedad
Athletic Club
Real Sociedad
J. Mourinho
E. Terzic
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¿Cuál es la historia?

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En un momento en el que José Mourinho, director técnico del Real Madrid, evitó dar su opinión sobre el polémico penalti que se concedió a favor de Kylian Mbappé ante el Racing de Santander, Edin Terzić, entrenador del Athletic de Bilbao, optó por una postura completamente diferente, tras reconocer con claridad que su equipo se benefició de una decisión arbitral controvertida durante el duelo ante la Real Sociedad, en una confesión que lo situó en contraste directo con la forma en que el técnico portugués gestionó la polémica arbitral.

La admisión de Terzić llegó tras la victoria del Athletic de Bilbao sobre la Real Sociedad por 2-1, en el derbi vasco disputado en el estadio de San Mamés, dentro de los partidos de la jornada 11 de LaLiga, que vivió la concesión de un polémico penalti a favor de Nico Williams, después de su caída tras un contacto con el defensa Jon Aramburu, antes del final de la primera parte.

Pese a las protestas de los jugadores de la Real Sociedad por la decisión, el árbitro Alejandro Hernández Hernández mantuvo la concesión del penalti, que Álex Berenguer logró transformar, para dar a su equipo la ventaja en un duelo que terminó con victoria del Bilbao.

Y a diferencia de lo que suelen hacer muchos entrenadores cuando se habla de decisiones arbitrales polémicas, Terzić no intentó eludir la pregunta ni ofrecer justificaciones para defender la decisión, sino que dijo con franqueza: "Hoy tengo la sensación de que recibimos un trato favorable".

El técnico alemán añadió que no había hablado del arbitraje desde el inicio de la temporada, pese a creer que su equipo había sufrido decisiones peores en partidos anteriores, antes de elogiar la jugada de Nico Williams, al afirmar: "Me gustó la jugada de Nico. Tienes que entrar al área, de lo contrario no conseguirás un penalti. Entró al área de una manera excelente y logró conseguir un penalti a nuestro favor".

En cambio, Mourinho había ignorado comentar el penalti que se concedió a Kylian Mbappé, que hizo correr mucha tinta, y optó por centrarse en el penalti que se anuló a favor del Racing de Santander, tras un toque de mano de Aurélien Tchouaméni, al considerar que el balón rebotó en el cuerpo del jugador del Real Madrid antes de impactar en su mano y, por tanto, no ameritaba la señalización de una infracción.

El técnico portugués dijo, comentando aquella jugada: "Hay también un factor, y es que la gente ve los partidos con el corazón, y hay muchos que no conocen las reglas", antes de aclarar que no había podido juzgar la acción desde su asiento debido a su lejanía respecto a la posición de la jugada, pero que se quedó tranquilo tras ver la repetición en la tableta.

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