Las decisiones arbitrales polémicas en la Eredivisie parecen ir en aumento, y este fin de semana no ha sido una excepción. Johan Plat, entrenador del SC Cambuur, está harto, según declaró a ESPN.

«Estoy aquí lleno de rabia. No quiero parecer un quejica, pero me siento muy perjudicado. En primer lugar, por la tarjeta roja», afirmó Plat, que considera que Mexx Meerdink tuvo tanta culpa como Devid Bouah. El árbitro Stan Teuben expulsó a Bouah por doble amarilla tras un lance con el delantero del AZ.

«Y encima nos pitan un penalti en contra. Me da la risa», continuó Plat. El portero Thijs Jansen golpeó con el puño la cabeza de Mees de Wit en un duelo aéreo, tras lo cual el árbitro señaló el punto de penalti. Meerdink marcó así el 2-2.

«En Sittard hubo una jugada parecida con nuestro delantero Binder. Allí casi le arrancan la cabeza del cuerpo y no nos pitan penalti. En esta jugada el contacto es mucho menor, porque él (Jansen, N. de la R.) apenas le roza la cabeza».

Lo que más irrita a Plat es la falta de consistencia. «Hagan lo que hagan, me parece bien, pero tienen que aplicar el mismo criterio. Estoy bastante harto de esto», protestó.

«Ya nos pasó en Velsen, donde nos quitaron dos puntos con un penalti sin que puedan asegurar que la falta se cometiera dentro del área. Estoy realmente harto de la arbitrariedad que impera».

Plat lamenta profundamente lo que considera errores de apreciación del árbitro Teuben. «Por desgracia, eso es lo que predomina ahora, porque, por lo demás, la tarde había ido perfectamente. Creo que jugamos un muy buen partido. Pero en este momento predominan la decepción y la rabia, porque esto deberían haber sido tres puntos».