El club de la Bundesliga dio a entender al club de la Premier League, sin embargo, que el defensa de 23 años no está en venta. Quansah había llegado apenas el pasado verano del Liverpool al Bayer Leverkusen por 35 millones de euros y se convirtió de inmediato en titular fijo.

Su contrato con el club de la aspirina tiene vigencia a largo plazo hasta 2030. El Liverpool disponía este verano de una opción de recompra por valor de 60 o 70 millones de euros; sobre ello existen distintas versiones. Sin embargo, los ingleses dejaron pasar la oportunidad sin utilizarla. El próximo año, el Liverpool volverá a tener esa opción por Quansah, que se formó en los Reds desde los cinco años.

Los Gunners buscan urgentemente refuerzos para la defensa debido a las bajas por lesión de William Saliba y Jurrien Timber. Quansah encaja en el perfil requerido, ya que además de como central también puede actuar en el lateral derecho.

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Anteriormente, Sky Sports y el Guardian ya habían informado de forma coincidente sobre un contacto del club londinense con la directiva del Leverkusen para explorar la viabilidad de un traspaso. Según el Guardian, el Bayer solo habría considerado una venta a partir de una oferta de al menos 50 millones de euros.

En un principio se dijo que el Arsenal no quería llegar a esa cifra y que prefería el fichaje de Ezri Konsa, del Aston Villa. El Villa había rechazado una primera oferta de 35 millones de euros por el Konsa, de 28 años, tras lo cual el Arsenal presentó su propuesta más alta al Leverkusen. Pero parece probable que Konsa termine encontrando el camino a Londres.

Quansah, que al igual que Konsa formó parte de la selección inglesa en la Copa del Mundo, fue una pieza absolutamente fija en el centro de la defensa del Leverkusen la temporada pasada. Disputó 44 partidos en todas las competiciones, en los que marcó cinco goles.