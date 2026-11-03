El Barcelona afronta su duelo europeo ante el Aston Villa en medio de complejos cálculos tácticos, después de que las ausencias defensivas se hayan impuesto en las decisiones del técnico alemán Hansi Flick, quien se encuentra ante más de un interrogante, especialmente en lo que respecta a los puestos de lateral derecho e izquierdo, ante la multiplicidad de lesiones y las limitadas opciones disponibles.

El estadio Spotify Camp Nou acoge hoy, martes, un esperado duelo que enfrenta al Barcelona y al Aston Villa, dentro de la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, un partido en el que el conjunto catalán busca recuperar su equilibrio continental y evitar seguir encajando goles.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que Flick afrontará el encuentro sin todos los jugadores lesionados de su plantilla, lo que le obliga a buscar soluciones entre los elementos disponibles, especialmente en la línea defensiva, que representa la mayor fuente de preocupación antes del duelo.

El puesto de lateral se perfila como el enigma más importante para el técnico alemán, ya que aún no ha decidido si otorgará a Balde la confianza de la titularidad, o si recurrirá a la opción de Fariñas en la banda derecha y Joao Cancelo en la izquierda, para acompañar a la pareja Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la defensa, con la continuidad de Joan García bajo los palos.

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Flick había dejado la puerta abierta a la posibilidad de devolver a uno de los jugadores al puesto de lateral izquierdo, después de indicar en sus declaraciones de ayer que no descartaba el regreso del jugador de Sant Andreu de la Barca a esa posición, lo que aumenta la incertidumbre sobre la identidad de la línea de cuatro defensiva que comenzará el partido.

Esta cuestión cobra una importancia añadida ante los problemas defensivos del Barcelona a nivel europeo, después de que el equipo haya encajado goles en los últimos 17 partidos consecutivos del torneo continental, lo que convierte el duelo ante el Aston Villa en una nueva prueba de la capacidad de Flick para encontrar el equilibrio necesario entre la defensa y el ataque.

Al margen de la línea defensiva, no se espera que el técnico alemán realice muchos cambios en el resto de las posiciones del once, ya que las previsiones apuntan a contar con Pedri y Rodri en el centro del campo, por delante de ellos Fermín López en el puesto de mediapunta, con Gordon en la banda izquierda, Lamine Yamal en la derecha y Raphinha en la delantera.

Al mismo tiempo, Flick sigue otorgando su confianza a los jóvenes talentos, después de recurrir al trío formado por Álex Campos, Guillem Víctor y Hamza, con previsiones de que continúen dentro de los planes del equipo durante la próxima etapa.

Los entrenamientos también contaron con la participación del portero Eiker Rodríguez, junto a Orián Gorín, que llegó como sustituto de Ibrima Toncara, después de que este último pasara al equipo juvenil sub-19 para participar en la UEFA Youth League, al no cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos por la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) para incorporarse al filial.

El duelo ante el Aston Villa llega al inicio de una semana de máxima importancia para el Barcelona, ya que al equipo le espera otro enfrentamiento de nivel el próximo domingo ante el Atlético de Madrid en el estadio Wanda Metropolitano, en un partido que podría tener repercusiones directas sobre la lucha por el liderato de LaLiga, antes del parón internacional.

Entre una prueba europea ante el Aston Villa y un esperado duelo doméstico contra el Atlético de Madrid, Flick se encuentra ante dos citas importantes para evaluar las aspiraciones de su equipo, pero el comienzo será en el Camp Nou, donde el Barcelona deberá superar su crisis defensiva y salir con un resultado que refuerce su posición en la Champions League.