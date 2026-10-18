La estrella marroquí Brahim Díaz atraviesa un periodo difícil con el Real Madrid, debido a unos dolores musculares persistentes que han afectado a sus últimas apariciones, pese a su empeño en seguir entrenando y preparándose para los partidos, mientras se le presenta una oportunidad para recuperar su papel en los planes del entrenador José Mourinho.

Según el diario español "As", Díaz sufre desde hace tiempo unos dolores musculares cuya intensidad no ha disminuido, sino que siguen siendo fuertes y molestos, aunque no le han llevado a retirarse ni a rebajar el ritmo de su trabajo diario.

El jugador continúa entrenando con normalidad junto a sus compañeros y sigue estando disponible para jugar, a pesar de las circunstancias que atraviesa, y tampoco se ha perdido ningún partido del Real Madrid por estos problemas físicos.

Y si Mourinho necesita sus servicios, el futbolista marroquí estará a su disposición, y esa es la realidad.

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En cambio, la trayectoria de Díaz experimentó un claro retroceso después de su actuación excepcional ante el Inter de Milán, aunque los dolores musculares también le acompañaban entonces, sin impedirle brillar. El jugador firmó una jugada técnica espectacular que estuvo a punto de convertirse en una de las más bonitas de la temporada, pero Jude Bellingham no logró transformarla en gol, y eso después de que Díaz asistiera en el primer tanto del Real Madrid, obra de Kylian Mbappé.

Además, el jugador encabezó la lista de futbolistas del conjunto blanco en número de ocasiones creadas, con cuatro, y en pases en el último tercio del campo, con 15 pases, y ganó cinco de los nueve duelos que disputó. Fue su mejor aparición en la presente temporada.

Y aunque los dolores continúan, no le han impedido jugar, ya que el futbolista se niega a permitir que frenen su carrera y se exige a sí mismo para mantener el trabajo diario y no alejarse del ritmo del equipo.

En la victoria sobre el Inter de Milán por 2-1, Díaz jugó 79 minutos, pero desde entonces solo ha disputado 22 minutos, y fue ante el Elche el pasado 15 de septiembre, cuando participó en la celebración sobre el césped del gol agónico de Asencio que dio la victoria a su equipo por 3-2.

Desde entonces, el jugador se ausentó de tres partidos ante el Atlético de Madrid, el Villarreal y la Roma, mientras que su participación en los últimos cinco encuentros se limitó a los minutos finales ante el Elche, y tampoco tuvo ningún minuto frente al Rayo Vallecano.

Así, han pasado 32 días sin que Díaz vista la camiseta del Real Madrid en partidos, al menos con el conjunto blanco, ya que la situación cambió por completo cuando se incorporó a la selección de Marruecos, como ocurre siempre.

Durante el largo parón internacional, Díaz se unió a la selección de su país para asumir el papel de organizador, como mediapunta con el número 10, con Marruecos.

Sin embargo, el cuerpo técnico gestionó su convocatoria con cautela y diseñó un plan preciso para administrar sus minutos, teniendo en cuenta los dolores musculares que padece, los cuales provocaron su ausencia en el primero de los tres partidos que disputó la selección.

Díaz se perdió el encuentro ante Gabón por descanso, pero el cuerpo técnico consideró que acumular minutos de juego sería positivo y le ayudaría a mantener sus buenas sensaciones dentro del campo.

En consecuencia, el jugador fue titular en el segundo partido ante Lesoto, dentro de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones, y contribuyó a conducir a la selección de su país a la victoria por 2-0.

Díaz firmó el primer gol en el minuto 45, antes de que Regragui continuara aplicando el plan previsto y sustituyera a su estrella en el minuto 69, dando entrada a Soufiane Rahimi.

En cuanto al último partido, un amistoso ante Malí que terminó con empate 1-1, Díaz solo jugó 22 minutos, en un intento de reducir los riesgos físicos sin que perdiera ritmo, y de confirmar su disponibilidad para jugar si Mourinho considera que es el momento adecuado.

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El brillo de Endrick y la ausencia de Vinícius

Las novedades actuales imponen un nombre nuevo en los planes del Real Madrid, Endrick, después del gol que marcó y de la destacada actuación que ofreció durante la remontada imposible del equipo ante la Roma en el Estadio Olímpico.

El brillo del delantero brasileño llegó desde la banda derecha, la zona que Díaz ha ocupado habitualmente de forma principal con el conjunto blanco.

En cambio, el Real Madrid echará en falta los servicios de Vinícius Júnior durante un tiempo, al menos en LaLiga, debido a la sanción de cuatro partidos, que lo dejará fuera de la competición hasta el próximo 21 de noviembre.

Diomande y Arda Güler figuran como otras opciones disponibles en la ecuación de las posiciones ofensivas por detrás de los delanteros.

Y pese a los dolores musculares que sufre Díaz, sigue estando dentro de esos planes, y se aferra a su deseo de seguir formando parte de las opciones del equipo y de no renunciar a su sitio en la competencia por jugar.



