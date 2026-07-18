El partido por el tercer puesto del Mundial nunca ha tenido el mismo prestigio que la final y, durante décadas, ha sido uno de los encuentros más polémicos del torneo, incluso para los propios participantes.

Ahora, con el duelo Francia-Inglaterra por el bronce del Mundial 2026 a pocas horas, Vuelve el debate sobre su utilidad, pues muchos creen que no aporta nada a quienes aspiraban al título, mientras la FIFA lo mantiene por motivos que exceden lo deportivo.

Ambas cayeron en semifinales: Francia ante España e Inglaterra ante Argentina.

Ninguno de los dos equipos quiere jugarlo.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, admite que los jugadores de ambos equipos carecen de motivación y preferirían estar en la final.

Tras la derrota ante Argentina, Tuchel afirmó: «Ninguno de nuestros jugadores, ni siquiera los de Francia, quiere disputar este partido. Todos querían jugar la final».

El diario «L’Équipe» citó a un miembro del cuerpo técnico francés: «¿Creéis que los jugadores quieren disputar este partido? Por supuesto que no, este equipo ha venido aquí con otro objetivo. Les repugna tener que jugar».

Estas palabras reflejan el sentir general en ambos equipos, pues el encuentro llega apenas unos días después de la eliminación, lo que reduce la motivación.

Una tradición histórica de la que la FIFA no quiere prescindir

A pesar de las críticas, la FIFA no parece dispuesta a eliminarlo: es parte del torneo desde 1934, salvo en 1950, cuando se usó un sistema de grupos en la final.

La Eurocopa lo eliminó en 1980, pero la FIFA lo mantiene como pieza clave del programa.

Ingresos adicionales

Según la cadena francesa RMC, la FIFA lo conserva por ingresos extra: taquilla, derechos de televisión y publicidad.

Además, el estadio anfitrión gana un evento extra y las cadenas logran altos índices de audiencia, pues se disputa justo antes de la final.

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Mayores recompensas

Además, las selecciones ganan más por el tercer puesto.

El tercero cobra 29 millones de dólares, frente a los 27 millones del cuarto, una diferencia de dos millones que incentiva a las federaciones, especialmente por los altos costes del torneo.

Medalla de bronce y un honor histórico

Además, el vencedor recibe medallas de bronce en una ceremonia oficial, con el prestigio que ello implica pese a no ser la final.

Además, la victoria suma puntos para la clasificación de la FIFA.

Además, otorga más puntos que los amistosos y puede mejorar el ranking, lo que afecta el sorteo de eliminatorias y futuros torneos.

Oportunidad para los suplentes

Analistas coinciden: es la mejor oportunidad para los jugadores con pocos minutos.

Para muchos, la presencia de los suplentes les permite ganar experiencia internacional y recompensa a quienes han acompañado al equipo durante todo el torneo sin minutos.

Récords

A pesar de las críticas, estos encuentros han dejado momentos inolvidables y visto caer varios récords.

Kylian Mbappé, delantero de Francia, puede acabar como máximo goleador por segunda vez consecutiva, ya que empata con Lionel Messi con 8 goles, aunque el capitán argentino le supera en asistencias.

El dúo inglés Harry Kane y Jude Bellingham, con 6 tantos cada uno, aún opta al trono de máximo goleador.

Además, el partido por el tercer puesto ha visto algunas de las marcas más famosas del Mundial, como el récord de Just Fontaine, quien marcó cuatro goles a Alemania Occidental en 1958 y llegó a 13 en un mismo torneo, cifra aún vigente. Además, el turco Hakan Şükür anotó el gol más rápido de un Mundial: a los 11 segundos del partido por el tercer puesto en 2002, según la FIFA.