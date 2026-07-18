El partido por el tercer puesto del Mundial nunca ha tenido el mismo prestigio que la final y, durante décadas, ha sido uno de los encuentros más polémicos del torneo, incluso entre los propios participantes.

Ahora, con el duelo Francia-Inglaterra por el bronce del Mundial 2026 a punto de comenzar, Vuelve el debate sobre su utilidad, pues muchos creen que no aporta nada a quienes aspiraban al título, mientras la FIFA lo mantiene por razones deportivas y comerciales.

Ambas selecciones europeas llegan tras caer en semifinales: Francia ante España e Inglaterra ante Argentina.

Ninguno de los dos equipos quiere jugarlo.

El seleccionador inglés, Thomas Tuchel, admitió que los jugadores de ambos equipos carecen de motivación y preferirían estar en la final.

Tras la derrota ante Argentina, Tuchel afirmó: «Ninguno de nuestros jugadores, ni siquiera los de Francia, quiere disputar este partido. Todos querían jugar la final».

El diario «L’Équipe» citó a un miembro del cuerpo técnico francés: «¿Creéis que los jugadores quieren disputar este partido? Por supuesto que no, este equipo ha venido aquí con otro objetivo. Les repugna tener que jugar».

Estas palabras reflejan el sentir general en ambos equipos, pues el encuentro se juega apenas unos días después de haber perdido la final, lo que reduce la motivación.

Una tradición histórica de la que la FIFA no quiere prescindir

A pesar de las críticas, la FIFA no parece dispuesta a eliminarlo: forma parte del torneo desde 1934, salvo en 1950, cuando se usó un sistema de grupos en la final.

La Eurocopa lo eliminó en 1980, pero la FIFA lo mantiene como pieza clave del programa.

Ingresos adicionales

Según la cadena francesa RMC, la FIFA lo conserva por ingresos extra: taquilla, derechos de televisión y publicidad.

Además, el estadio anfitrión gana un evento extra y las cadenas logran altos índices de audiencia, pues se juega justo antes de la final.

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Mayores recompensas

Además, las selecciones ganan más por el tercer puesto.

El tercero cobra 29 millones de dólares, mientras que el cuarto recibe 27 millones, una diferencia de dos millones que incentiva a las federaciones, especialmente por los altos costes del torneo.

Medalla de bronce y un honor histórico

Además, el vencedor recibe medallas de bronce en una ceremonia oficial, con el prestigio que ello conlleva pese a no ser la final.

Además, la clasificación FIFA se ve afectada.

El encuentro suma más puntos que un amistoso y puede mejorar el ranking, lo que se nota en los sorteos futuros.

Oportunidad para los suplentes

Analistas coinciden: es la mejor ocasión para que los suplentes sumen minutos.

Para muchos, la presencia de los suplentes les permite ganar experiencia internacional y recompensa a quienes han acompañado al equipo durante todo el torneo sin minutos.

Récords

A pesar de las críticas, estos encuentros han dejado momentos inolvidables y visto caer varios récords.

Kylian Mbappé, delantero de Francia, puede acabar como máximo goleador por segunda vez consecutiva, ya que empata con Lionel Messi con 8 goles, aunque el capitán argentino le supera en asistencias.

El dúo inglés Harry Kane y Jude Bellingham, con 6 tantos cada uno, aún opta al trono de máximo goleador.

Además, el partido por el tercer puesto ha albergado marcas históricas, como los cuatro goles que Just Fontaine le marcó a Alemania Occidental en 1958, sumando 13 en un mismo torneo, récord que aún perdura. Además, el turco Hakan Şükür anotó el gol más rápido de un Mundial: a los 11 segundos del partido por el tercer puesto en 2002, según la FIFA.