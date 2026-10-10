Un encuentro amistoso y un beso de Bono: En-Nesyri revela por qué no celebró su gol en el Clásico

El marroquí Youssef En-Nesyri, delantero del Al-Ittihad, reveló el motivo por el que no celebró el gol que marcó ante su compatriota Yassine Bono, portero del Al-Hilal, durante el partido del clásico que disputaron.

El Al-Hilal venció a su rival, el Al-Ittihad, por 3-2, en el encuentro que ambos protagonizaron la noche del sábado, en el estadio Kingdom Arena de la capital saudí, Riad, en la octava jornada de la Roshn Saudi League.

Youssef En-Nesyri anotó el primer gol del Al-Ittihad en el minuto 22 del partido, después de quedarse solo ante la portería de Bono y colocar el balón con fuerza dentro de la red, sin que el guardameta marroquí pudiera evitarlo.

La imagen más destacada la protagonizó el delantero marroquí tras marcar, cuando rechazó celebrar el gol y, en su lugar, se dirigió hacia Yassine Bono y lo abrazó a modo de consuelo.

En-Nesyri comentó aquel momento durante un encuentro amistoso con Bono, en el programa «Nadeena» del canal «MBC 1», donde dijo: «Bono es mi hermano mayor y lo quiero mucho; jugamos juntos durante muchos años en la selección de Marruecos y en el Sevilla».

Por su parte, el portero del Al-Hilal expresó su aprecio por En-Nesyri besándolo en la cabeza y afirmando: «Youssef En-Nesyri es como mi hermano menor, hizo un gran partido por el que lo felicito».

Cabe recordar que En-Nesyri y Bono fueron compañeros en el Sevilla durante varios años, antes de que el guardameta marroquí fichara por el Al-Hilal en el verano de 2023. Posteriormente, el delantero siguió sus pasos, aunque rumbo al Al-Ittihad, el pasado mes de enero, procedente del Fenerbahçe.